Terelu Campos se sincera tras la muerte de Mila: "Me siento culpable por forzarla a seguir peleando"

"Tengo el alma rota, es uno de los momentos más tristes de mi vida". Llena de dolor y aún con incredulidad por lo que ha pasado, Terelu Campos ha utilizado su blog en la revista Lecturas para despedirse de su amiga y abrirse en canal.

"Me enfrento al blog más difícil de mi vida", ha confesado la presentadora a la revista, que este jueves publicará el contenido íntegro del blog.

"No sé ni por dónde empezar a describir la situación en la que me encuentro. Hace un año nunca pude imaginar que estaría escribiendo sobre este triste y espantoso desenlace para mí. No sé qué voy a hacer para afrontar y superar esto. Continuamente me ronda en la cabeza por qué yo sí y ella no", se pregunta la presentadora, quien hace años superó un cáncer de mama.

"Me siento culpable por forzar a Mila Ximénez a seguir peleando", continúa la Terelu más sincera sobre su amiga y compañera de Telecinco, que ha fallecido este miércoles víctima de un cáncer de pulmón contra el que luchó incansable el último año. "Mila detestaba que la gente pudiera sentir pena por ella y yo solo he sentido orgullo, de su lucha y de no rendirse a pesar de estar exhausta".

A lo largo de la tarde de este miércoles, compañeros, amigos y familiares se han acercado al tanatorio para despedirse de la colaboradora de Sálvame, que este jueves le dedicará un programa homenaje.