'Sálvame' inicia su homenaje a Mila Ximénez con la sintonía cantada por ella y un vídeo con música de Pablo Alborán

Este miércoles a primera hora se ha conocido la triste noticia del fallecimiento de Mila Ximénez tras una larga lucha contra un cáncer de pulmón. La periodista ha pasado sus últimos días en la más estricta privacidad en su casa de Madrid acompañada de sus hermanos y su hija Alba, lugar al que acudieron también algunos compañeros de profesión. Sin embargo, Sálvame no ha querido dejar de rendirle un homenaje en su programa de este miércoles.

El programa, por primera vez, planeaba no emitir ninguna entrega a causa de los especiales de la Eurocopa y el partido de España contra Eslovaquia, pero Telecinco ha cambiado rápidamente la parrilla para poder dedicarle el programa a la escritora.

Por ello, el formato del corazón ha aprovechado cada minuto de la tarde para homenajearla, y lo ha hecho desde el principio cambiando la sintonía de cabecera por la versión que ella misma cantaba.

¡Qué duro este inicio de Sálvame!

Después, Sálvame ha continuado con una batería de imágenes con los mejores momentos de Mila Ximénez acompañadas por la canción Solamente tú de su amigo Pablo Alborán, que ha continuado sonando mientras los colaboradores lloraban.

Después, Jorge Javier Vázquez ha tomado la palabra para recordar cómo llegó a Telecinco: "Bendito el día en el que Raúl Prieto la rescató para Aquí hay tomate. Estaba desaparecida desde hace años. Ana Rosa Quintana estaba en la otra cadena y pensamos qué podíamos hacer para competir. Y dijeron: 'Mila Ximénez'. Fue Raúl a grabarle una entrevista a Sevilla hablando de Encarna Sánchez y, a partir de ahí, volvió Mila a muestras vidas".

Jorge Javier aguanta las lágrimas, mientras presenta el especial de Sálvame dedicado a su gran amiga Mila Ximénez

"Se convirtió en Sálvame en una de las mujeres más carismáticas de este país, en una profesional entregada como pocas", ha alabado Jorge Javier. "Los que hemos tenido la suerte de estar a su lado, estos últimos años de ella en Sálvame creo que han sido los mejores de su vida, y estamos muy felices y orgullosos de haberlos compartido con ella".

"Me queda la alegría de saber que los últimos 15 años de su vida, que son muchos años, han sido para ella absolutamente espectaculares", ha concluido.

Jorge Javier: "Bendito el día en el que Mila llegó a 'Aquí hay tomate'. Estoy tranquilo porque sé que los últimos años ha sido muy feliz"

Después, Belén Esteban se ha dirigido a Jorge Javier con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada: "No pensaba venir aquí. Pero me has llamado por teléfono y, como a María Patiño, me has dicho una cosa: 'A ella le hubiera gustado que hubieras estado'".

"La he adorado, pero la hubiera matado. He pasado muy buenos momentos, y también me ha hecho pasar muy malos momentos", ha sostenido la 'Princesa del pueblo'.

Belén Esteban está destrozada y no puede casi ni hablar

"Siempre me he sentido muy protegida por ella", ha declarado María Patiño. "Me ha ayudado mucho más que yo a ella".

María Patiño le dedica unas palabras a su amiga Mila: "Siempre me ha protegido en el programa"

"Esta mañana cuando me he enterado me ha dado un vuelco el corazón", ha asegurado Lydia Lozano, quien ha asegurado que su mente le ha hecho como en una película y ha recordado los momentos desde que la conoció hasta ahora, incluidas las movidas que tuvieron.