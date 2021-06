Milagros Ximénez de Cisneros Rebollo, más conocida por Mila Ximénez, ha sido en los últimos años uno de los rostros más frecuentes de la televisión de nuestro país y una de las colaboradoras estrella de Sálvame.

Comunicadora y colaboradora de programas de televisión sobre sociedad y prensa rosa, llevaba desde 2004 participando en las tertulias de Telecinco.

Mila Ximénez nació en Sevilla, España, el 21 de mayo de 1952. Su personalidad destacó en los medios de comunicación a causa de su relación con el tenista español Manolo Santana. En 1982, tras la nulidad matrimonial de Santana y Fernanda Dopeso, Mila se unió sentimentalmente con el tenista.

En aquella época Mila Ximénez era la propietaria de la productora de vídeos ASPORT, dedicada a la grabación y venta de video-cassettes sobre cursos de tenis, algunos protagonizados por el propio Santana. El día 9 de febrero de 1983 contrajeron matrimonio en el Juzgado Civil de la localidad madrileña de Villalba, y en abril de 1984 nació su hija, Alba.

Mila estudió periodismo y en 1986 colaboró en el diario ABC en una sección semanal conocida como Café con Mila Santana y en el verano de ese mismo año, fue elegida "Personaje más popular del verano" en la Costa del Sol, donde pues era un referente de la sociedad marbellí, de la que nunca se separó, pues vivía entre Madrid y Marbella.

Profesionalmente fue empresaria y se dedicó fundamentalmente al periodismo de sociedad, aprovechando muchos de los contactos de su vida social marbellí. Más tarde siguió colaborando en diarios andaluces y en el ABC. El periodista Antonio López Zuazo la incluyó dentro de la publicación Catálogo de Periodistas Españoles, a pesar de no tener la titulación académica oficial.

Trabajó junto al periodista Jaime Peñafiel en La Revista (1984) y participó, entre 1985 y 1987, en el popular programa de radio Directamente Encarna, presentado y dirigido por su amiga Encarna Sánchez, en la Cadena COPE.

A raíz de su separación de Manolo Santana, en enero de 1987, Mila inició una nueva etapa empresarial en el sector inmobiliario.

"Me casé enamorada de Manolo Santana, pero pasó algo que nunca le perdonaré. Claro que lo amé, y claro que estuve bien, pero conmigo no se portó bien", dijo Mila Ximénez sobre ese asunto en el programa de Cuatro Chester.

A Mila Ximénez se le relacionó sentimentalmente con el actor José Sacristán, así como con la propia Encarna Sánchez, algo sobre lo que Mila Ximénez siempre fue muy ambigua. "Dije una vez que tuve relaciones con ella y dije 20 veces que no, pero si me dan medio millón de euros y tengo que decir que sí, pues lo hago de nuevo", exponía en el citado programa.

La vez que sí reconoció haber tenido una relación sexual con Encarna Sánchez fue en Crónicas Marcianas, en 2004. "Es verdad que un día tuve una relación con Encarna Sánchez de una noche. No fue nada forzada, fue placentera y me encantó", decía entonces.

Quizá la clave fue su capacidad para permanecer en la televisión a toda costa. "Yo cuando he tenido que sobrevivir he hecho de todo, tuve una época en la que tenía que mentir en televisión", explicaba en Chester ante Risto Mejide.

Colaboradora en algunas tertulias de televisión, desde 2004 Ximénez ha participado en varios programas de la cadena Telecinco, entre ellos en el citado Crónicas Marcianas (2004), TNT (2004-2007), A tu lado (2004-2007), La Noria (2007-2012), Sálvame (desde 2009), Sábado Deluxe (desde 2009), Abre los ojos... y mira (2013-2014), o Supervivientes, donde fue además concursante en la edición de 2016, en una participación muy polémica, por el trato que le procuró a Yola Berrocal, a la que dirigió insultos y duras aseveraciones.

Su relación con la televisión y la exposición pública siempre le pesó. Antes de Supervivientes declaraba: "Si gano, y consigo el dinero suficiente, no sé si volveré" [a la televisión], decía, asegurando que "sería bueno para mí retirarme".

"Necesito largarme, no puedo más", decía en una entrevista a Lecturas Mila Ximénez. "Necesito largarme, porque me está pudiendo ya esto. No duermo, no como... Tengo asuntos familiares que atender y no puedo seguir", decía en la misma ocasión.

Su espontaneidad y rebeldía le trajo problemas en más de una ocasión. Por ejemplo, cuando fue despedida de Sálvame por insinuar y quejarse de que se estaba haciendo publicidad encubierta en el programa.

"Solo un apunte. No lo he hecho bien, y me han despedido. La culpa ha sido mía. Un abrazo a mi equipo. Les echaré de menos", publicaba Ximénez en redes poco después. Pero Mediaset negó el despido y la colaboradora se reincorporó.

En otra ocasión, en 2012 el juzgado de Primera Instancia número 64 de Madrid dictó sentencia contra Belén Esteban, Mila Ximénez y Kiko Matamoros por intromisión ilegítima en el derecho al honor de Carmen Lomana, por lo que se les condenaba a pagar 120.000 euros, las costas del juicio y difundir la sentencia. De la cantidad citada, 60.000 euros eran la condena de Mila.

La sentencia describía las expresiones por las que fueron condenados como "acompañadas de grotescas gesticulaciones", y aseguraba que resultaban "de tal grado de indignidad que no pueden reputarse sino como atentados graves al derecho al honor y a la imagen de la demandante".

En la revista Lecturas publicaba desde 2016 un blog semanal bajo el título En el punto de Mila. También en la misma revista colabora el presentador Jorge Javier Vázquez, su gran amigo y valedor en el mundo de la televisión.

En 2019 participó como concursante del televisivo reality show Gran hermano y en 2020, también en el espacio de cocina La última cena.

Su carácter agrio, tendente al enfado, incisivo, sarcástico y directo le grajeó muchas polémicas y críticas, pero también desplegaba en ocasiones una vena gamberra que le aportaba el carisma televisivo que nunca le faltó. "Mila no sabe ser feliz", decía de ella Jorge Javier tras uno de los enfados de la colaboradora en Gran Hermano.

Un reality al que fue en un estado emocional complicado. Antes de entrar estuvo mal anímicamente. "Mucho más hundida de lo que os pensabais. He estado a punto de anular esta entrevista. Deprimida, encerrada, comiendo y bebiendo como una loca. Me decía que no sabía controlar mi vida. Iba de la cama al frigorífico y del frigorífico a la cama", le decía a Lecturas.

Mila Ximenez anunció en junio de 2020 que padecía un cáncer de pulmón y hace pocos días fue sedada para evitarle dolores, después de despedirse de sus seres queridos.