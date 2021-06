La muerte de Mila Ximénez a causa de un cáncer de pulmón ha conmocionado a sus compañeros de Sálvame, que han decidido rendirle un sentido homenaje en el programa de este miércoles. "Aunque tu silla quede vacía, tu hueco será insustituible. Sálvame no será lo mismo sin ti", decían durante la emisión del espacio.

Entre lágrimas y mucha emoción contenida, Kiko Hernández, María Patiño, Jorge Javier, Belén Esteban... han tenido palabras de agradecimiento para uno de los rostros más emblemáticos de Telecinco, y no han dudado en recordar anécdotas de todo tipo. Entre ellas, el último mensaje que le envió Mila a Kiko Hernández a través de su hija Alba.

"Me dijo que el miércoles o el jueves quería verme, pero no daba tiempo porque estaba muy cansada y quería descansar. Me dijo que desde el cielo nos iba a cuidar a todos e iba a estar muy pendiente, y que nos daría señales para que sepamos que sigue con nosotros".

Programa homenaje

Sálvame emitirá este jueves un homenaje completo a Mila, después de que este miércoles Telecinco tuviera que cambiar en el último momento la parrilla ante el fallecimiento de la tertuliana.

Y es que el partido de España ante Eslovaquia había obligado a cancelar la emisión diaria de Sálvame, pero la cadena decidió conectar de urgencia para dedicarle un breve adiós. Este jueves, tendrá la despedida "que se merece."