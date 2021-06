Una anciana de 80 años de edad y de nacionalidad belga ha perdido la vida este martes tras chocar su coche contra la pared lateral de un supermercado en la localidad alicantina de Denia.

Al lugar del accidente se han trasladado tanto la Policía Local como la Policía Nacional, que han tratado de realizar a la conductora algunas maniobras de primeros auxilios para intentar reanimarla, según recoge el diario Levante. Minutos después, a la puerta del supermercado han acudido también dos ambulancias, una del SAMU y otra del SVB, para tratar de salvar la vida a la octogenaria de origen belga.

No obstante, los servicios médicos no han conseguido reanimarla y la mujer finalmente ha fallecido. A la espera de una exploración forense por parte del Instituto de Medicina Legal que esclarezca qué le ha ocurrido realmente a la mujer, las pesquisas preliminares apuntan a que la conductora pudo sufrir un desvanecimiento mientras trataba de abandonar el supermercado, ya que no se han encontrado hay marcas de frenadas de su vehículo.

En este sentido, por el momento se cree que la anciana pudo perder el control de su coche debido a este desvanecimiento y, finalmente, ha chocado contra el muro de hormigón del supermercado, en Camí Pou de la Muntanya, en el término municipal de Denia.