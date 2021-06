Doble detención en Melilla a un hombre y una mujer: él por abusos sexuales y ella por clavarle una copa en la espalda

Una mujer y un hombre han sido detenidos en Melilla después de que ella supuestamente le clavara una copa de cristal en la espalda, tras acusarle de haberle tocado el trasero y "manoseado" cuando hacía cola para entrar el cuarto de baño de un bar.

Tras pasar una noche en los calabozos de Comisaría y ser puestos a disposición judicial, la mujer ha sido acusada de la presunta comisión de un delito de lesiones y el hombre de supuestos abusos sexuales.

Los hechos han ocurrido la noche del sábado al domingo en la terraza de un bar situado en la calle peatonal Justo Sancho-Miñano, cruce con calle O'Donnell, local al que acudieron por separado.

Según han informado fuentes policiales, la mujer, de entre 20 y 24 años, ha intentado justificar su acción a gritos diciendo que "me ha tocado el culo", al tiempo que repetía que "no lo conozco de nada y me ha tocado el culo".

El herido, que dobla ampliamente la edad de la joven, sangraba por la espalda mientras se alejaba de su presunta agresora, que fue reconducida por otros clientes para intentar tranquilizarla hasta que llegó el servicio médico de atención urgente del 061 y una dotación de la Policía Nacional.

El hombre fue atendido en el lugar de los hechos por el 061 para posteriormente ser trasladado al Hospital Comarcal, donde se le han practicado varios puntos de sutura, antes de ser conducido a Comisaría en calidad de detenido por presuntos abusos sexuales. Por su parte, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de la mujer, en su caso por un presunto delito de lesiones.