Este lunes, el príncipe Guillermo da la bienvenida a sus 39 años. Sin embargo, todo apunta a que la celebración de cumpleaños tenga este año un sabor agridulce, pues solo faltan tres días para la publicación del libro de Robert Lacey Batalla entre hermanos, donde se revelan nuevos y comprometedores detalles sobre la maltrecha relación que comparten los hijos de Diana de Gales.

El pasado sábado, el diario The Times avanzó que las alegaciones contra Meghan Markle por supuesto acoso laboral a los empleados del palacio de Kensington provocaron una complicada discusión telefónica que llevó al distanciamiento entre los hermanos, que poco después se separaron tras la mudanza de los duques de Sussex a Frogmore Cottage, en Windsor.

Lacey, quien es conocido por sus biografías del empresario Henry Ford y la reina Isabel II, así como por colaborar con la serie The Crown, explicó al citado medio británico que la relación entre ambos hermanos llegó a un punto de no retorno cuando Harry no quiso dar su brazo a torcer en su defensa a la actriz.

Y eso no es todo, ya que el escritor también compartió un testimonio de uno de los empleados que protestaron sobre la actitud de la duquesa de Sussex: "Meghan se presentó a sí misma como la víctima, pero ella era la abusadora. La gente se sintió atropellada por ella, pensaban que era una narcisista sociópata".

Eso sí, el libro, que saldrá el 24 de junio, no solo contiene información delicada sobre Harry y Meghan, pues en su interior también hay algunos detalles que podrían manchar la buena imagen que el duque de Cambridge, el segundo en la línea de sucesión al trono (aunque hay quienes creen que sucederá a Isabel II), se ha ganado con el tiempo en Reino Unido.

De hecho, el autor del libro llegó a confesar que se sintió "asombrado, eufórico y conmovido hasta las lágrimas" tras indagar en el conflicto entre los dos hermanos, que, tras la marcha de Harry y Meghan de la casa real británica, dejaron en evidencia su enemistad con sus respectivos comunicados.

"Siempre seremos hermanos. Estamos ciertamente en este momento en caminos diferentes, pero yo siempre estaré con él y sé que él siempre estará conmigo", expuso el duque de Sussex, mientras el primogénico de Carlos de Inglaterra escribió lo siguiente: "He abrazado a mi hermano toda la vida y ya no puedo hacerlo más. Somos dos entidades separadas". Según Lacey, Guillermo sentía que Meghan "le estaba robando a su amado hermano".

Por ello, no sería de extrañar que, en medio de su 39 cumpleaños, el príncipe Guillermo se sienta preocupado, ya que la llegada de Batalla entre hermanos podría provocar que la población británica cambiase su percepción sobre él, un hombre supuestamente preparado, educado y dispuesto a convertirse (según apuntan los expertos) en el nuevo rey de Inglaterra.