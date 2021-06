Ribó veu "interessant" la idea d'acollir l'America's Cup però subratlla que ha d'estudiar-se cost i viabilitat

Ribó, en declaracions a Europa Press i després de la Junta de Portaveus celebrada aquesta jornada en el consistori, s'ha pronunciat d'aquesta manera després de conéixer-se que el Real Club Nàutic de València treballa perquè la ciutat aculla la 37 edició de l'America's Cup de vela -després d'haver sigut seu en 2007 i 2010- i que aquesta entitat iniciarà "en breu" els tràmits i reunions pertinents amb la Generalitat i l'Ajuntament per a perfilar un projecte "atractiu".

"És un esdeveniment que hem d'estudiar, en primer lloc, la seua viabilitat", ha assenyalat el primer edil, que ha apuntat que "correspon al Club Nàutic plantejar-li-la" i fer a les administracions valencianes "l'oferta". Ha precisat que de moment aquest no s'ha presentat.

Joan Ribó ha manifestat que "en principi, els esdeveniments són positius per a la ciutat" però ha matisat que alguns no ho han sigut i ha insistit en la necessitat d'estudiar el seu cost i viabilitat. "Hi ha esdeveniments que són molt positius", ha dit, després del que ha citat "la Marató, que porta a desenes de milers de persones" o l'Eurobasket Femení que es disputa a València.

No obstant açò, ha agregat que "hi ha esdeveniments que no són molt positius per a la ciutat" i ha apuntat com a exemple "la Fórmula 1, que ens ha deixat deutes i un desastre de moltes coses". Per açò, ha repetit la conveniència de "estudiar" la proposta d'acollir una nova edició de l'America's Cup. "Hem d'estudiar el cost", ha plantejat.

"Hem de reflexionar sobre aquestes coses. És la nostra obligació. Sense dir que tot és bo, ni dir que és roín", ha agregat Joan Ribó, alhora que ha instat a fer una reflexió "seriosa".

L'alcalde ha recordat que "enguany s'han deixat de pagar la majoria dels deutes que es van plantejar en 2007" per l'America's Cup i ha exposat que a l'Ajuntament li queden encara per pagar "12 milions d'aquest esdeveniment". "L'esdeveniment va ser important però va tindre uns costos per a la ciutat molt elevats", ha manifestat.

"Anem a estudiar-ho. Si el balanç és positiu d'acord, però si el balanç ens ha de costar molt, direm que no. Crec que que és una aposta interessant. És un esport interessant però, en definitiva, la ciutat de València ha d'avaluar", ha asseverat Ribó sobre la idea del Real Club Nàutic. "Postura oberta, però anem a avaluar-ho seriosament, sense dir qualsevol esdeveniment és vàlid i sense cap element negacionista del mateix", ha declarat.

El responsable municipal ha comentat que encara que les Olimpíades són un "gran esdeveniment esportiu" hi ha "grans ciutats" que "han dit que no" perquè "no els resultava rendible a tots els nivells, perquè la relació costos beneficis no era beneficiosa".

"ENCARA ESTEM PAGANT DEUTE"

Respecte als 12 milions que encara ha d'abonar l'Ajuntament de València per l'America's Cup, Joan Ribó ha ressaltat que "enguany el Govern de l'Estat ha pagat els més de 200 milions que es devien(de l'ICO)" però ha matisat que "queden 60 milions d'un segur financer" i ha explicat que d'eixe total correspon pagar al consistori "el 20 per cent, que són 12 milions".

"Hem de pagar 6 milions enguany i 6 el pròxim", ha detallat. "Açò va començar en 2007, estem en 2021 i encara estem pagant deute", ha subratllat l'alcalde.