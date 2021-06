Ciudadanos vascos se van a Francia a vacunarse: "Gran cantidad de dudas" sobre la segunda dosis y el certificado

La consejera de Salud del País Vasco, Gotzone Sagardui, ha afirmado que es "respetable" que ciudadanos vascos estén acudiendo a localidades francesas a vacunarse contra la covid-19 aunque están surgiendo "muchas dudas" por parte de los ciudadanos y ha mostrado su sorpresa por este proceso de vacunación porque el Gobierno francés no les había comunicado que estuviera ofreciendo esa posibilidad.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la consejera se ha referido al hecho de que ciudadanos vascos, principalmente guipuzcoanos, estén acudiendo a vacunarse a algunas localidades francesas como Biarritz. Sagardui ha afirmado que les ha sorprendido porque el Gobierno francés no les ha comunicado que estaban vacunando a personas de fuera de sus fronteras.

Según ha añadido, las relaciones entre las consejerías y los ministerios suelen ser "cordiales y habituales" y ha añadido que, en el entorno de la muga, hay mucha relación entre la delegación vasca y los responsables de sanidad franceses. "Y sin embargo esta noticia nos ha llegado a través de personas que se han enterado de ello y lo han comentado y luego los medios de comunicación", ha manifestado.

La consejera ha insistido en que les "sorprende" porque los criterios de vacunación son "más o menos parecidos" a nivel europeo y cree que "tal vez" el porcentaje de personas que quieran vacunarse en Francia sea "menor", un problema que "afortunadamente" en Euskadi no se tiene porque se ha "entendido la importancia de esa cobertura que da la vacuna". Por lo tanto, considera que ese puede ser el motivo por el que disponen de "mayor número de dosis".

Sagardui ha indicado que es "respetable" la decisión de las personas que están acudiendo a vacunarse a Francia. "No puedo decirles otra cosa que respetar totalmente su decisión", ha añadido. No obstante, ha afirmado que la forma de oferta de esta vacunación está generando "una gran cantidad de dudas" que la ciudadanía les está trasladando al Gobierno vasco y que no pueden responder.

Según ha señalado, las dudas, por ejemplo, respecto a la segunda dosis si no le han dado cita, son cuestiones a las que "tendrán que responder quién da esas primeras citas". También les están preguntando cómo se recoge en la historia clínica o cómo se emite el certificado de vacunación o el pasaporte verde Covid-19 y "no se puede responder" porque "no tenían noticia de que esto se iba a dar así" porque "no estaba previsto". "Son respuestas que todavía, al menos, en el Departamento de Salud no podemos responder porque no habido ninguna comunicación por parte del Gobierno francés de que se iba a dar esta posibilidad. Nosotros seguiremos con la pauta de vacunación para hacerlo lo antes posible", ha añadido.

Situación epidemiológica

Sobre la situación epidemiológica, ha afirmado que se sigue dando una "continua mejoría" y eso es una "buena noticia y un motivo de esperanza". No obstante, ha apuntado que no se puede olvidar que el verano pasado pensaban que se "había conseguido" vencer al coronavirus. No obstante, ha apuntado que no se pueden negar que hay una "gran diferencia" respecto al año pasado porque se cuenta con la vacunación y, en estos momentos, más del 62% de la población diana en Euskadi tiene la primera dosis y casi el 42% la dosis completas.

Por ello, ha asegurado que se está en "momento bueno" pero ha recordado que hay que mantener la prudencia.

En relación a los datos que se facilitarán este lunes, ha apuntado que todavía no se les han comunicado pero espera que sigan en la actual tónica y en línea de una positividad entre el 2 y el 3%.