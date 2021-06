A casi el 40 % de hombres les cuesta asumir su condición LGTBI frente al 29 % de mujeres

Al 39,4 por ciento de los hombres les costó asumir su condición de persona LGTBIQ+ frente al 29,9 por ciento de las mujeres, mientras que las madres son las segundas en cuanto a confiarse a hablar abiertamente sobre su identidad sexual o de género (9,7 por ciento).

Un aplastante 60,6 por ciento se abrió por primera vez a hablar sobre su orientación sexual o de género con un amigo o amiga. Los padres quedan relegados a la penúltima posición (2 por ciento), incluso por debajo de un desconocido en Internet (5 por ciento).

Aproximadamente uno de cada cuatro admite que su madre no sabe o nunca supo su identidad de género u orientación sexual, aunque un

porcentaje similar declara que ésta le apoyó desde el inicio. Y alrededor del 15 por ciento afirma que su madre sintió preocupación por el posible rechazo social y que no les sorprendió porque ya se lo imaginaban.

De entre aquellos padres y madres que conocen o conocieron que su hijo o hija era LGTBIQ+, cuatro de cada diez reaccionaron de un modo negativo, mientras que las madres les apoyaron en mayor medida.

Presentada por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, el titular de Familia, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, y el director general de Innovación y Estrategia Social, Héctor Cebolla, la encuesta 'El colectivo LGTBIQ+ en la ciudad de Madrid', elaborada por 40dB, es "la primera que se realiza en la ciudad de estas características" ante "la alarmante escasez de datos".

El 25,4 y el 18,2 por ciento considera que su madre y su padre, respectivamente, les apoyaron cuando se enteraron de su pertenencia en el colectivo LGTBIQ+. En el ámbito familiar, la mayoría (56,2 por ciento) percibe al menos algo de discriminación hacia las personas LGTBIQ+ y considera, en un 56,2 por ciento, que es un entorno donde no pueden mostrarse abiertamente.

En cuanto a los amigos, cerca del 75 por ciento afirma que la mayor parte de su círculo cercano reaccionó muy o bastante bien cuando les comunicaron su orientación. Este porcentaje se reduce conforme avanza la edad: únicamente el 59 por ciento de las personas de 55 años y más afirma haber tenido una buena reacción por parte de sus amistades.

La mayoría de los encuestados fue consciente por primera vez de su orientación o identificación sexual o de género a una temprana edad, entre los 10 y los 17 años (53,5 por ciento). En concreto, uno de cada tres hombres se dio cuenta por primera vez a la entrada de la adolescencia, entre los 10 y los 14 años. Ellas fueron conscientes a una edad más avanzada.

La edad más común en que la que se habla por primera vez con alguien sobre identificación de género u orientación sexual es entre los 18-24 años (36,7 por ciento), seguida de los 15-17 años (29 por ciento). Ellas, de nuevo, han mantenido su primera conversación sobre su identidad u orientación con mayor edad que ellos.

El 40,9 por ciento afirma que no ha hablado sobre su orientación o identidad sexual o de género porque no lo necesita. El 15,9 porque no está seguro o segura de su identidad, el 13,6 por miedo al rechazo, el 9,1 por no sentirse cómodo con su condición, el 6,8 por no haberlo asimilado y el 4,5 por miedo a represalias.

Ellos, según la encuesta, se identifican principalmente como gays (55,4 por ciento) y en menor medida como bisexuales (41). Lo contrario ocurre entre las mujeres: son de forma mayoritaria bisexuales (70,9 por ciento) y únicamente el 17,2 por ciento lesbianas.

El 4,2 por ciento se identifica como intersexual y el 2 por ciento como transexual. Entre las personas de otra identidad u orientación sexual o de género (4 por ciento) se encuentran principalmente mujeres asexuales.

Se trata de un estudio exploratorio sobre el colectivo LGTBIQ+ de la ciudad de Madrid abordando su perfil personal y aspectos de su vida como su entorno social, familiar y laboral, vivencias, experiencias y opiniones, la discriminación social y las dificultades a las que se enfrentan.

La encuesta se ha llevado a cabo a partir de 600 entrevistas válidas entre residentes en Madrid de 18 a 75 años que se han reconocido de forma anónima como LGTBIQ+.