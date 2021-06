Michael Cimino ha sufrido insultos homófobos y amenazas de muerte por protagonizar ‘Con amor, Victor’

El éxito de Con amor, Simon en 2018 dio lugar a una serie spin-off que compartía sus inquietudes temáticas con respecto a la representación LGTBQ. Así, dentro de Con amor, Victor seguíamos un nuevo personaje (el susodicho Victor) que se veía involucrado en conflictos similares, a cuenta de aceptar en primer lugar su sexualidad y luego tratar de que la gente de su alrededor la aceptara también. La segunda temporada de la serie, que estrenará Disney+ dentro de Star mañana 18 de junio, encuentra al protagonista luego de haber salido del armario públicamente en su instituto, intentando lidiar con la nueva situación.

Tanto Con amor, Simon como Con amor, Victor han sido elogiadas por el colectivo, pero eso no quiere decir las cosas estén siendo fáciles para Michael Cimino, que interpreta a Victor luego de ser visto en Annabelle vuelve a casa. Entrevistado por Attitude, Cimino da cuenta de lo que ha tenido que sufrir desde que empezó a trabajar en la serie, recibiendo insultos homófobos por parte de quien menos esperaba: “He recibido comentarios homófobos, aunque esperaba que ocurriera. Lo que no esperaba es que vinieran de mi propia familia. Algunos me contactaron diciendo ‘antes eras muy guay, ahora eres muy gay’. Lo atribuyo a la ignorancia. La gente está programada de cierto modo y a veces no tiene que evolucionar para tratar de superarlo”.

Cimino explica que incluso gente de su entorno le aconsejó en contra de aceptar el papel. “Me dijeron que no debería interpretar papeles gay, en especial dentro de mi primer gran personaje. ‘Todo el mundo pensará que eres gay’ (...) ‘No podrás construir una base de fans’”. Aún así, para el actor lo más duro fue sufrir ataques por parte de algunas voces de la propia comunidad LGTB, al tratarse de un intérprete heterosexual encarnando a un personaje gay. “He recibido críticas de la comunidad LGB por este papel… incluso amenazas de muerte, algo que es horrible. Pero la serie es importante para mí”.

“Entré sabiendo que vendrían estos mensajes de odio, sin importar lo bueno que fuera”, prosigue. “Hay actores heterosexuales interpretando a gays que empiezan apoyando los derechos LGTB cuando promocionan su proyecto pero luego años después se olvidan. Eso no es ser un aliado, no es apoyar los derechos LGTB. Si no eres un verdadero aliado, ¿qué estás haciendo? Es un honor interpretar a Victor, y una gran responsabilidad. Entré con el propósito de representarlo correctamente. Me puse a mí mismo el listón muy alto para asegurarme de que cualquiera que pasara por eso se sintiera representado”.

Así que, en resumen, Cimino sí se considera un buen aliado. Y señala que ya ha conseguido avances en su entorno cercano gracias a protagonizar Con amor, Victor. “He cambiado opiniones. Tengo amigos religiosos que han cambiado su perspectiva de las cosas. No hay nada malo en ser gay. Esa ignorancia es a menudo algo que ha pasado de generación en generación. Lo afronto diciendo ‘son gente normal que está sufriendo, y no debería sufrir’”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.