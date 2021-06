Nuevas pruebas de que el coronavirus ya circulaba en Estados Unidos en diciembre de 2019

Un nuevo estudio revela que es posible que el nuevo coronavirus ya hubiera llegado a los Estados Unidos a finales de diciembre de 2019, lo que se suma a la evidencia de que el virus ya estaba al acecho en este país al menos un mes antes del primer caso reportado por sus autoridades.

Tal y como recoge Science Alert, los investigadores del estudio analizaron más de 24.000 muestras de sangre recolectadas en Estados Unidos del 2 de enero al 18 de marzo de 2020, como parte del programa All of Us de los Institutos Nacionales de Salud, un proyecto que tiene como objetivo recopilar datos de salud de diversas poblaciones.

Los investigadores identificaron a siete participantes de cinco estados (Illinois, Massachusetts, Wisconsin, Pensilvania y Mississippi) que dieron positivo en la prueba de anticuerpos contra el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, antes de los primeros casos notificados de Covid-19 en esos estados.

La detección más temprana provino de una muestra recolectada el 7 de enero en Illinois. Debido a que una persona tarda aproximadamente dos semanas en desarrollar estos anticuerpos, los nuevos hallazgos sugieren que el virus puede haber estado circulando en Illinois desde el 24 de diciembre de 2019, según el estudio, publicado el martes en la revista Clinical Infectious Diseases.

"Este estudio nos permite descubrir más información sobre el comienzo de la epidemia estadounidense" de Covid-19, dijo en un comunicado el doctor Josh Denny, director ejecutivo de All of Us y coautor del estudio.

El primer caso confirmado de Covid-19 en los EE UU se informó el 20 de enero de 2020, en un residente del estado de Washington que había viajado recientemente a China. Pero los investigadores sospecharon que el virus llegó a los EE UU antes de esto, y un estudio anterior de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades también encontró evidencia de que el virus estaba en el país en diciembre de 2019.

Posibles explicaciones alternativas

Aún así, el nuevo estudio tiene limitaciones. Aunque las pruebas de anticuerpos positivas sugieren una infección previa con SARS-CoV-2, no pueden probar que una persona tenía el virus. Por ejemplo, incluso las pruebas de anticuerpos muy precisas todavía producen una pequeña cantidad de resultados falsos positivos.

Pero los investigadores tomaron medidas para descartar falsos positivos. Utilizaron dos pruebas de anticuerpos diferentes, y las muestras debían dar positivo en ambas para que se contaran como resultados positivos. La primera prueba identificó 147 muestras que dieron positivo para los anticuerpos del SARS-CoV-2, pero de estas, solo nueve también dieron positivo en la segunda prueba (dos de estas muestras se recolectaron después de que se identificaron los primeros casos de Covid-19 en los respectivos estados de los participantes).

También existe la posibilidad de que las muestras tuvieran anticuerpos contra otros coronavirus similares que "reaccionan de forma cruzada" en esta prueba para dar resultados positivos, pero esto es poco común.

En 1.000 muestras de sangre recolectadas en los EE UU de enero a marzo de 2019, que se usó como grupo de control para la comparación, ninguna dio positivo en anticuerpos contra el SARS-CoV-2.

"Es poco probable que los nueve individuos positivos sean falsos positivos", escribieron los autores.

Más investigación

Los autores no tenían información sobre si las personas que dieron positivo en la prueba habían viajado recientemente, lo que sugeriría si se infectaron dentro de sus comunidades o en otros lugares. Los investigadores planean hacer un seguimiento con las personas que dieron positivo para preguntar sobre su historial de viajes.

También están planeando más investigaciones para determinar exactamente cuándo apareció por primera vez el nuevo coronavirus en Estados Unidos.

"Aún se desconoce el mes exacto en el que probablemente llegó a Estados Unidos", concluyó la autora principal del estudio, Keri Althoff, epidemióloga de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins.