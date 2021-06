Ana Rosa Quintana explica por qué rechazó el cheque bebé de Zapatero cuando tuvo a sus gemelos

Isabel Díaz Ayuso ha propuesto nuevas medidas la su legislatura, entre su ambicioso programa destaca el compromiso de fomentar la maternidad con ayudas económicas. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que premiará a las mujeres menores de 30 años que sean madres con 14.500 euros, 500 mensuales desde el quinto mes de embarazo hasta que el niño cumpla dos años. Sin embargo, solo podrán acceder a esta retribución económica aquellas personas que lleven mínimo diez años empadronadas en la comunidad y que no superen los 30.000 euros anuales.

Esta medida ha sido muy bien recogida, pero también ha generado algunas críticas referentes a la condición de estar como mínimo diez años empadronado en Madrid, ya que se quedarían fuera de estos criterios gran parte de los inmigrantes, tanto extranjeros como de otras zonas de España. Este viernes, los colaboradores de El programa de Ana Rosa han analizado las condiciones de la nueva propuesta de Ayuso y las opiniones han sido muy parejas.

Los tertulianos han coincidido que todo aquello que suponga un incentivo para aumentar la natalidad es positivo, pero que los criterios elegidos por Ayuso son algo discriminatorios. Asimismo, los colaboradores han apuntado que, no obstante, es positivo que que exista un límite de renta, ya que no todo el mundo necesita una ayuda económico para sufragar los gastos que conlleva un hijo.

"Yo estoy a punto de quedarme embarazada otra vez", ha bromeado la presentadora del magazine matutino. La comunicadora ha ironizado sobre su caso y ha explicado que por ser madre de gemelos tendría que disfrutar de una doble retribución o que el criterio de renta fuese más elevado: "A mí me lo tienen que duplicar, yo por dos, 30 y 30", ha añadido. La periodista ha contado cómo vivió ser madre de gemelos y ha hablado del desembolso económico que conlleva tener un hijo.

Ante la iniciativa de Madrid, Ana Rosa cuenta los detalles de las ayudas que podía haber recibido tras ser madre de sus gemelos #AR18J https://t.co/Z3FpSABO6c — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) June 18, 2021

No obstante, la presentadora ha reconocido que en esa época ella disfrutaba de una buena posición económica y que por ello rechazo el subsidio: "A mí me hubiera correspondido doble cheque bebé de Zapatero, no lo pedí evidentemente...". "Tú tenías una deducción de renta mayor", ha explicado la colaboradora, Esther Palomera. "No lo pedí y se lo quedó el Estado, igual era mejor que lo hubiesen aprovechado a otras personas", ha terminado diciendo Quintana.