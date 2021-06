Andalucía mantendrá las mascarillas obligatorias al menos hasta agosto

El consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, quiso zanjar este jueves el debate de las últimas semanas sobre la posibilidad de eliminar de manera inminente la obligatoriedad del uso de la mascarilla, que en Andalucía aún tendrá que utilizarse durante un mes o mes y medio más.

Concretamente, Aguirre aseguró que "hasta finales de julio o mediados de agosto" no contempla relajar el uso de este elemento de protección frente a la Covid-19, que seguirá siendo obligatoria hasta que se den dos circunstancias. Por un lado, aseveró el consejero, "hasta que no decaiga la Ley 2/2021, que es la que obliga de forma taxativa a las comunidades autónomas al uso de mascarillas en lugares públicos, tanto abiertos como cerrados".

Y, por otro lado, hasta que Andalucía no alcance "como mínimo el 75% de inmunidad total entre su población", es decir, hasta que esa proporción de habitantes no tengan la pauta completa de vacunación. Cabe recordar que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, apuntó el miércoles a la segunda semana de julio para alcanzar el 70% de población inmunizada.

"Hasta entonces, no me atrevo a relajar el hábito de poner la mascarilla", confirmó el titular de Salud, quien insistió en defender que, por detrás de la vacuna, la mascarilla, "bien puesta y utilizada", es "lo que más nos protege" frente a los contagios de coronavirus. En este sentido, Aguirre criticó el "debate" abierto en torno a esta posibilidad, después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Sanidad, Carolina Darias, hayan apuntado que "pronto" dejará de ser obligatorio dicho elemento fundamentalmente en espacios al aire libre.

"Es un debate que no me gusta porque creamos una falsa expectativa de relajación", comentó el consejero, quien se declaró así "en contra de que se abra un debate estéril" con el que "no ganamos nada, solo bajar la guardia".

Relajación de otras medidas

En cuanto a la actual evolución epidemiológica de la comunidad, el consejero de Salud afirmó que la situación continúa siendo "muy preocupante", pese a que este jueves volvió a registrarse una leve disminución de la incidencia acumulada, que se sitúa ya en 177,6 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Cifra, no obstante, que se mantiene aún muy alejada de la registrada a nivel nacional, "con una media de cien", o del resto de comunidades autónomas. La tendencia, eso sí, es "descendente", aunque "muy lenta", continuó Aguirre, que confió en que en la próxima reunión del comité de expertos, que tendrá lugar el martes 29 de este mes, haya una cifra "más halagüeña" y esto permita ser "un poquito más aperturistas".

Aguirre quiso explicar que, a diferencia de otras olas, y pese al elevado número de contagios diarios y de la incidencia registrada, hay una "disminución muy importante de la presión hospitalaria". Esto, explicó, se debe a que "sencillamente" la incidencia acumulada se está produciendo en "franjas de edad menores, que repercuten poco en la presión asistencial, porque los mayores estamos la mayoría en primovacunación o vacunados enteros"; y, "conforme aumenta la vacunación tenemos menos capacidad de desarrollar la infección".

Respecto a la diferencia en la incidencia contabilizada en las diferentes provincias andaluzas –Almería con 67,6 y Huelva con 256,4–, el consejero planteó que posiblemente, "como son poblaciones más jóvenes las que están dando positivo, en aquellos sitios donde han tenido antes un impacto muy grande de infección ahora hay muchos más con anticuerpos naturales por haberla pasado".

"Puede ser que la juventud en algunos sitios tuvo mucho más contacto con el virus y desarrolló esa infección y ahora se encuentran inmunizados, y en otras zonas están más vírgenes, como en el caso de Huelva, donde ha tenido muy poco impacto el virus", añadió, aunque precisando que "solo es un posible diagnóstico, pero que no hay ningún razonamiento científico".

Por último, el consejero defendió las medidas que se han adoptado en Andalucía en la lucha contra el coronavirus, afirmando que estas "son muy parejas a las que se van tomando entre comunidades autónomas". En cualquier caso, volvió a insistir en que "todos tenemos que hacer un esfuerzo" para "bajar la incidencia", porque "esos contagios siguen suponiendo fallecidos e ingresos hospitalarios".