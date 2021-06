Sanidad notifica la cifra más baja de casos de Covid en 10 meses mientras la incidencia sigue bajando hasta 101

La pandemia sigue evolucionando bien en España. Este martes Sanidad ha notificado 3.432 casos de coronavirus, 1.605 en el último día, lo que significa la cifra diaria más baja en diez meses, desde el pasado 12 de agosto. Además, la incidencia acumulada sigue bajando, y cae otros tres puntos hasta 101,39 frente a 104,56 que registró este lunes. Eso sí, se notificaron otros 62 fallecimientos en las últimas 24 horas, once menos que el martes pasado.

Por otro lado, hay 3.251 pacientes ingresados por Covid en toda España (3.414 el lunes) y 899 en UCI (917 había el día anterior). En las últimas 24 horas, se han producido 360 ingresos (291 el lunes) y 507 altas (frente a las 161 del lunes). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 2,64% y la de las UCI en un 9,54%.

Además, un total de 13.007.371 personas han recibido ya la pauta completa, 194.316 más que ayer. Esto supone el 27,4% de la población española. El objetivo del Gobierno es terminar la semana con 15 millones de personas con pauta completa. Por otra parte, hasta ahora un total de 21.713.840 personas han recibido al menos una dosis, el 45,8% de los españoles.

Los datos indican que se han entregado a las comunidades autónomas 25.191.663 dosis de Pfizer, con 23.754.526 administradas; 3.647.200 correspondientes a Moderna, con 3.166.562 ya inoculadas; 7.344.700 de AstraZeneca, de las que se han puesto 5.832.723; y 1.416.625 de Janssen, con 878.779 ya inyectadas.

Asturias (39,8%), Galicia (38,9%), Castilla y León (37,8%), País Vasco (37,5%), Extremadura (36,6%) y Navarra (36,1%) son las comunidades que tienen a un mayor porcentaje de ciudadanos mayores de 16 años ya inmunizados. Mientras que a la cola, y por debajo de la media nacional, se sitúan Baleares (28%), Canarias (28,4%) Melilla (30%), la Comunidad Valenciana (30%), Cataluña (30,4%) o Murcia (30,5%) o Andalucía (30,9%), entre otras.

Por otro lado, la Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio, ha aprobado esta tarde la vacunación de nuevos grupos. Son el grupo 11 estará formado por personas de entre 30 y 39 años, el 12 entre 20 y 29 años y el 13 entre 12 y 19 años.

Sin embargo, y a pesar de las informaciones que apuntaban que se iba a abordar la posible eliminación de la obligatoriedad de mascarillas en exteriores, Sanidad y comunidades no han abordado este asunto durante la reunión. "No se ha tratado. No hay fecha", han precisado fuentes ministeriales.