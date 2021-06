Sanidad aborda este martes la retirada de mascarillas y Madrid plantea llegar antes al umbral del 50% de vacunados

El Gobierno y las comunidades autónomas abordarán este martes por primera vez la posibilidad de retirar la obligación de usar mascarillas en exteriores. Será en la Comisión de Salud Pública, donde este punto no figura en principio en el orden del día pero los gobiernos regionales han sido avisados de que previsiblemente también se tratará este asunto. De momento, se desconoce la propuesta del Ministerio, pero hasta hace unos días el Gobierno seguía pendiente de asegurar la llegada continuada de dosis y, por tanto, de la progresión de la vacunación antes de fijar una fecha. En esta misma línea, la Comunidad de Madrid considera que todavía hay que "mejorar" la cobertura de vacunación, hasta el 50% de la población diana, antes de decretar la medida.

La discusión de este martes se producirá a nivel técnico, de los directores generales de Salud Pública, y se abre cuando queda poco más de medio mes para que termine el mes de junio, que es la fecha que en principio contemplaba tanto el Gobierno central como algunos autonómicos para revocar la obligación de llevar mascarilla, de momento en los espacios abiertos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, fue el primero en apuntar una fecha aproximada, que para final de junio ya no fuera obligatoria. Otros como el de Cataluña también se han sumado a esta petición. Este mismo lunes, su conseller de Salut, Josep Maria Argimon, se mostró partidario de que no sea obligatorio su uso en espacios abiertos cuando se vaya solo por la calle, con convivientes o en pequeños grupos de personas vacunadas.

El Gobierno central no rechazó expresamente la fecha del 30 de junio que apuntó García Page hace unas semanas, pero de momento no ha querido comprometerse con un anuncio para retirar la obligación de las mascarillas en un día concreto. Según apuntan en Moncloa, en las últimas semanas se está haciendo un seguimiento de las previsiones de entrega de dosis de vacunas aún más cercano de lo habitual para asegurar que este no se interrumpe y que, por lo tanto, continúa el proceso de vacunación, que en los últimos días está alcanzado cifras récord de pinchazos diarios, con más de 600.000 inyecciones.

Esta semana está previsto que se repartan entre las comunidades 3,5 millones de dosis: 1,3 millones de Pfizer que llegaron este lunes y a las que se se sumarán otros 1,1 millones este miércoles; 300.000 de Moderna que llegaron el sábado y tras otras 300.000 de esta marca que llegará el jueves o viernes. Janssen enviará 300.000 dosis el jueves y este martes estaba previsto que llegaran otras 400.000 de AstraZeneca.

Antes de comprometerse a fijar el día en que los ciudadanos podrán andar por la calle sin mascarilla, el Gobierno ve imprescindible asegurar que la vacunación sigue su curso, que es algo en lo que coincide con la Comunidad de Madrid, una de las regiones que se ha mostrado más cauta ante la posibilidad de empezar a olvidarnos de este complemento

50% vacunado

Su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha insistido en ello este martes, horas antes de la Comisión de Salud Pública que abordará la cuestión por primera vez. La retirada de la mascarilla, ha dicho, debe ir "condicionada principalmente a la situación epidemiológica y por la vacunación, que considera que todavía tiene que aumentar entre la población, del 30% con pauta completa actual al 50%.

"A día de hoy, con el 50% de la población diana una primera dosis y el 30% con pauta completa, vamos acercándonos a estos objetivos. Si estuviésemos en el horizonte de 50% de la población diana, ya sería el momento de pensar en 'liberar' [a la población de] la mascarilla en exteriores", ha dicho Ruiz Escudero, que ha apostado por que la decisión que se tome sea "coordinada" entre todas las comunidades, algo "lógico" porque, además, la vacunación progresa a un ritmo muy similar en todas ellas.

También el País Vasco ha descartado relajar el uso de mascarillas, "al menos, de forma inmediata", ha dicho su consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que ha pedido ser "prudentes" y ha remarcado que de momento "no hay ninguna decisión al respecto". Por su parte, el comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia apuntó este lunes que todavía tiene que seguir avanzando la vacunación antes de pensar en retirar las mascarillas. "Les queda poco tiempo, pero aún tenemos que mantenerlas", dijo el conselleiro, Julio García Comesaña.

El momento oportuno

Aunque este martes se hablará de mascarillas, fuentes del Ministerio de Sanidad han restado relevancia a esta conversación entre los técnicos. De momento no hay ninguna propuesta sobre la mesa y en el departamento de Carolina Darias remiten a lo que dijo este lunes el director del CCAES, Fernando Simón, que pareció alejar la decisión más que acercarla.

"Estamos esperando el momento oportuno, será pronto pero la fecha concreta no la podemos avanzar de ninguna manera", dijo Simón. "Tenemos que aguantar un poco la mascarilla", añadió.

Cuando esto suceda, la eliminación de la obligación de llevar mascarilla en circunstancias como en espacios abiertos hará necesario modificar el decreto de 'nueva normalidad' que hacía obligatorio su uso e incluso imponía multas de 100 euros por no hacerlo. Lo más previsible es que la decisión se tome mediante otro decreto para modificar al que está en vigor a día de hoy.