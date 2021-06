Estos son los 'looks' de la pasarela más polémica hasta la fecha de 'Drag Race España'

El tercer episodio de Drag Race España ha sido uno de los más esperados desde su estreno, ya que anticipaba el abandono de una de las concursantes. Lejos de ser una especie de clickbait, el programa nos proporcionó uno de los momentos más tensos tras la pasarela.

Tras la mala actuación de Inti durante el maxirreto, la concursante decidió abandonar al programa para no enfrentarse al lipsync después de que su look no fuera suficiente para salvarla.

Sin embargo, a pesar de la gran polémica que se formó en las redes sociales tras las acusaciones de racismo y favoritismos, la pasarela de "Miss Raíces" nos dejó varios estilismos icónicos.

El 'top' de la noche

Sagittaria fue la ganadora del tercer episodio de 'Drag Race España'. ATRESPLAYER PREMIUM

La catalana hizo honor a sus orígenes creando un look que parecía sacado de una pasarela de alta costura con un inconfundible camp que hubiera pasado perfectamente por uno de los estilismos más locos de Jean-Paul Gaultier. El traje junto a su gran actuación en el maxirreto le valieron la victoria a Sagittaria.

"Las gotas simulan que estuviese chorreando crema catalana, tengo el plato en el hombro y mi pelo es muy Linda Evangelista. He convertido un plato que a lo mejor es de bar de carretera en un plato de Estrella Michelín", comentó la drag.

Pupi Possion mostró sus orígenes madrileños en la pasarela. ATRESPLAYER PREMIUM

Pupi Poisson se ganó un merecidísimo segundo puesto —por segunda semana consecutiva— gracias a una actuación impecable en el maxirreto y un look muy original y 100 % representativo de su estilo en la pasarela.

La drag nos enseñó sus raíces madrileñas con un traje de chulapa coronado (nunca mejor dicho) con una peluca que simulaba ser un madroño cuyas raíces se convertían en las ondas de su pelo, acompañado de un oso de peluche pegado al tronco.

Se salvaron

El 'look' de Arantxa Castilla-La Mancha fue muy polémico en redes. ATRESPLAYER PREMIUM

Muchos se sorprendieron a ver a Arantxa Castilla-La Mancha entre las salvadas de la noche. Aunque por su nombre da la impresión de que la drag es manchega, realmente nació en Extremadura, como bien dio a conocer en la pasarela.

La concursante salió ocultado su look tras un cartón de queso manchego que posteriormente tiró, dando paso a un estilismo cuyos colores representan la bandera de Extremadura. Por detrás, Arantxa llevó colgado un jamón "de pata rubia".

Después de ver el traje regional que escogió, Ana Locking le llamó la atención de nuevo, diciendo a la concursante que tiene que cuidar más sus looks si quiere permanecer en el programa.

Hugáceo Crujiente en la pasarela 'Miss Raíces'. ATRESPLAYER PREMIUM

Hugáceo Crujiente no decepcionó y llevó a la pasarela un look muy conceptual de las Fallas de Valencia, donde ahora está viviendo. Se trata de una falla a medio construir con los colores de la bandera del género no binario para poder identificarlo con el mismo. Uno de los elementos que más sorprendió fue el corazón que llevaba en medio del pecho del que empezaron a salir chispas tras rozarlo.

"Sinceramente este runway fue el más complicado para mí a la hora de desarrollarlo. Soy una persona que no se identifica con una ciudad en concreto. No soy folclórica tampoco. ¿Cómo voy a identificarme yo con una ciudad si según lo necesito me voy a un sitio diferente? Soy nacido en Getafe, posteriormente viviendo en Segovia para luego mudarme a València. Bueno pues al final me decidí por València porque aquí fue donde nació Hugáceo Crujiente. Me considero una persona en desarrollo, de ahí la falla en construcción", comentó en Instagram.

Carmen Farala vestida de lince en el tercer episodio. ATRESPLAYER PREMIUM

Como andaluza, Carmen Farala quiso rendir homenaje a su tierra con un traje de lince, algo muy diferente de lo que le hemos visto hacer hasta ahora pero que ha funcionado muy bien.

Todo el conjunto fue hecho a mano por la drag, que calificó de tortura el pintar todas y cada una de las manchas del mono. Con esto Farala se ha alejado del glamour de sus looks habituales para mostrarnos que es igual de buena en otros escenarios.

Killer Queen con su 'look' madrileño. ATRESPLAYER PREMIUM

Killer Queen llevó lo de que los madrileños son "gatos" a otro nivel, demostrando sus dotes artísticas maquillándose como si fuera uno de estos felinos. Sin embargo, el look que escogió fue un poco caótico, ya que por delante parecía un chulapo con un bustier de pedrería y, por detrás, llevaba una larga cola con flores de colores digna del desfile del Orgullo.

El 'bottom'

'Look' de Inti en la tercera pasarela de 'Drag Race España'. ATRESPLAYER PREMIUM

Para la pasarela Miss Raíces, Inti rindió homenaje a su cultura indígena con un traje inspirado en la Diablada boliviana, una tradición anticolonialista, en la que los indígenas se vestían como demonios para asustar a los colonizadores y poder así sobrevivir.

El look consistía en una capa de terciopelo negro de la que colgaban flecos con un demonio bordado en la espalda. Sin embargo, el envés de la prenda venía con sorpresa, ya que estaba decorado con llamas en su interior. El tocado estaba inspirado en un diablo multicolor y el maquillaje acompañaba a todo el conjunto.

Si bien la capa y el tocado llamaron mucho la atención, todo se perdió por con el vestido y las botas, que no terminaron de cohesionar con el look y que no logró salvar su actuación en el maxirreto.

"Me encanta como has usado tu ascendencia indígena en este preciosismo tan maravilloso. Pero a mí, con tanta capacidad de belleza, tanto en la capa como en la pieza de la cabeza, se me queda corto el tema del vestido y del calzado. Me gusta mucho la idea de esas botas, un poco a lo McQueen sin tacón, pero se me queda en una bota de charol blanca y un vestido que por el sol, que está acertado, se me queda pobre en comparación con lo demás. Me hubiera gustado que estuviera mucho más elaborado", comentó Ana Locking.

Tras esto, Inti tomó la decisión de abandonar el programa y no luchar por su puesto haciendo el lipsync.

Dovima Nurmi con su look de pasarela "Miss Raíces". ATRESPLAYER PREMIUM

Para mostrar sus orígenes, Dovima Nurmi escogió la historia de Sant Jordi, recreando en un mismo look los personajes de la princesa, el caballero y el dragón.

La drag apareció en la pasarela con un vestido palabra de honor de corte sirena en un tono lavanda perlado decorado con una especie de panniers que imitaban a los cartones de pecho del siglo XVIII. La artista completó el look con una cota de malla sobre la cabeza y una armadura en el brazo.

Según confiesa la concursante, tanto el look como el maquillaje estaban inspirados en las pasarelas de John Galliano.

Aunque Inti y Dovima quedaron las últimas, no tuvieron que enfrentarse al lipsync a muerte por el abandono de la bolivariana, por lo que la catalana se queda durante, al menos, una semana más.