'Drag Race España' se rodea de polémica tras el abandono de Inti: "Me parece injusto, no voy a hacer el 'lipsync'"

Anoche se emitió el tercer programa de Drag Race España donde no faltaron las risas, las emociones a flor de piel ante la confesión del bullying que sufrió Killer Queen y la polémica, llegando a acusar al concurso de racismo y xenofobia tras el abandono de Inti.

El desencadenante fue el look de pasarela de la concursante, inspirado en la Diablada boliviana, una tradición anticolonialista, en la que los indígenas se vestían como demonios para asustar a los colonizadores y poder así sobrevivir.

El outfit en cuestión se trataba de una capa con un demonio bordado y unas llamas en el envés. A esto lo acompañó con una increíble máscara muy colorida y un maquillaje totalmente creativo. Sin embargo, el jurado, y en concreto Ana Locking, señalaron que el look perdía mucho por la simplicidad del vestido y las botas.

Aunque el look fue criticado, lo que verdaderamente fue determinante para que estuviese en el bottom de la semana fue su desempeño en el maxirreto de actuación. En la prueba, pudimos ver a Inti y nerviosa y sin saber muy bien por donde ir a la hora de improvisar. "Confío en mí misma como ser humano, pero como actriz estoy insegura", confesaba la drag, sentimiento que pudimos ver claramente durante la grabación de la prueba.

Sagittaria, que actuó junto a Inti en el maxirreto, manifestó que le preocupaba su puesto en el programa si se juzgaba por equipos en lugar de individualmente: "Si nos juzgan en parejas me da un poco de miedo porque Inti no ha seguido el rol que le estaban pidiendo que siguiera de principio a fin, así que a lo mejor eso le va a pasar factura".

La drag no se equivocó e Inti quedó entre las últimas y, aunque el traje regional que llevó a la pasarela gustó mucho, no fue suficiente para salvarla de hacer el lipsync. Tras las críticas, la concursante volvió al backstage y empezó a desmaquillarse, negándose a hacer la actuación para intentar continuar en el programa.

"Salimos de la pasarela, todavía no habían dicho quién es el top y quién es el bottom y en ese momento Inti se empieza a quitar las botas y dice 'yo no salgo, no voy a hacer el lipsync'", contaba Pupi Poisson.

Sus compañeras intentaron convencerla para que continuase, pero Inti lo tenía claro: "Imagínate en el caso que me relajo, me quedo, no hago el lipsync, ya la he liado, ¿y qué pasa en el siguiente capítulo? Doy el 100 % de mí, los jueces son incapaces de verlo y en el siguiente capítulo lo mismo. Para ahorrarme todo eso me voy".

Aunque Supremme de Luxe intentó convencerla para que se quedara, todo fue en vano y la concursante terminó abandonando el programa. Esta decisión tuvo gran repercusión en las redes sociales, que comenzaron a insinuar que Drag Race España estaba lleno de racismo y xenofobia al dejar que Arantxa Castilla - La Mancha continuase después del look que presentó en la pasarela.

solo xq no entiendes o conoces la cultura detrás de un look, no significa que este sea malo o sencillo.

si aún asi no puedes apreciarlo, simplemente eres racista. #DragRaceEs pic.twitter.com/BQSk8Rtp2T — am • team inti (@DENALSS) June 13, 2021

Foto 1: “inti estás muy sencilla, me gustaría ver más en tu look”

Foto 2: “Arantxa vas divina sigue así”

.

.#DragRaceEs es una burla pic.twitter.com/klrGZabDnb — Angel K 🤍 (@karisite_) June 13, 2021

Sobre la movida de Inti, qué quieres que te diga, Ana Locking háztelo mirar. Arantxa CLM iba hecha una ecce homo y la habéis salvado sin decirle ni pío del look ese básico que llevaba de Extremadura. Huele un poco a racismo y payaseria, Inti tiene toda la razón. #DragRaceEs — Black Sky (@SraBitcha) June 14, 2021

Decepcionante que no se hayan dado cuenta del ataque cultural a @INTICOLAOFICIAL y que no hayan hecho nada para apoyarla. Al menos no se vio.

El racismo velado de “opinión” de Ana no lo aceptamos.

Inti celebra sus raíces indígenas, que a la vez representa un continente. — Christian Paula (@christian_16ec) June 14, 2021

Aunque fue una decisión que tomó Inti respecto a los jueces, muchos fans de la drag y del programa comenzaron a atacar a Arantxa Castilla - La Mancha, llegando a un punto que la artista tomó la decisión de abandonar durante un tiempo Instagram por los mensajes de odio y las amenazas por su look de pasarela.

Finalmente, Dovima Nurmi tuvo que hacer el lipsync ella sola tras la salida de Inti, tomándoselo con mucho humor: "Si queríais un show privado mío, teníais que haberlo dicho desde un principio".