La veterana transformista madrileña Supremme de Luxe, que desde 1997 pasea su carisma por el mundo del espectáculo, afronta ahora el que quizás sea su mayor reto profesional. Tras años cantando, presentando eventos y haciendo pequeñas apariciones en cine y televisión, ahora se ha convertido en centro de atención mediática como presentadora de Drag Race España, la versión patria del exitoso formato de RuPaul.

Aún hay mucha gente que no sabe qué es Drag Race, ¿qué les diría para que se animasen a verlo? Yo siempre digo que principalmente porque es muy divertido. A alguien que no lo conoce de nada yo le diría 'mira, ponte a ver esto porque es que te vas a enganchar desde el primer momento y te vas a divertir muchísimo'.

Y luego es que hay mucho talento. Al que le gusten los talents y este tipo de formato va a disfrutar porque hay gente con muchas ganas de contar y de proponer y de enseñar cosas. Se ve mucho arte, mucho esfuerzo, mucho trabajo, y todo eso a la vez riéndote mucho. Es muy emocionante. El de España además nos ha quedado con muchos sentimientos a flor de piel.

Y los fans de RuPaul, que son más exigentes, ¿pueden estar tranquilos? Yo creo que sí. Bueno, ya lo habéis visto: el plató es una maravilla, las pruebas no os puedo adelantar nada, pero sí os digo que se han elegido yo creo que las que mayor aceptación tienen de todas las temporadas del formato original, el montaje, la edición... Todo es muy respetuoso.

¿No era necesario darle un toque más español? Es muy fiel al formato original y a mí personalmente me parece un acierto, porque precisamente gusta tanto porque es como es. ¿Para qué vas a cambiar una cosa que funciona tan bien y que tiene ese fenómeno fan tan impresionante? Está igual pero, al ser españoles, ya varía muchísimo. A mí me ha pasado al visionarlo que por un lado tengo la sensación de que estoy viendo lo mismo, pero por otro lado tengo la sensación de que estoy viendo otra cosa totalmente diferente, y creo que eso es un punto a favor.

O sea que la esencia española sí que está presente. Claro. En el americano, aunque te guste, el lenguaje nos es más ajeno, no son palabras cotidianas. Por mucho que tú hables inglés, tú no te expresas así, no entra en tu día a día, pero aquí lo que sale te suena familiar, te suena cercano, las bromas son con referentes culturales que tú también puedes tener y eso genera una mayor implicación, lo percibes como más familiar.

¿Usted era fan del programa de RuPaul? Yo lo seguía, pero no era fan carpetera, en el buen sentido, despectivo en absoluto. Ese programa tiene un fenómeno fan que yo he flipado, ahora al vivirlo más desde dentro he alucinado muchísimo, ¡cómo mueve pasiones!

Lógicamente sí que conocía el formato, lo que pasa es que yo he ido luego interesándome por las carreras de artistas que han pasado por allí. Me ha gustado mucho lo que han ido haciendo,

¿Tiene alguna favorita? Mi favorita de todas es Bianca del Rio. Es muy teatrera y su propuesta es muy afín con cómo yo veo el espectáculo. Hace muchos números de one-woman show, de stand up... Me parece muy destacable de Bianca que tiene esa capacidad de decir cosas muy bestias, pero sin que suenen hirientes. Lleva la comedia metida en su cuerpo de una manera natural, tremenda.

¿Le gustan entonces más las comedy queens que las fashion queens? Yo soy de todo. A mí tanta etiqueta no me gusta porque ¿tú no puedes ser una fashion queen y a la vez ser graciosa? ¿Por qué tenemos que separar tanto? Estamos en una época en la que yo creo que hay demasiadas etiquetas, a ver si afortunadamente esto nos sirve para quitárnoslas del todo. Luego, lógicamente, una destaca o potencia lo que sea.

Yo digo Bianca por mi manera de ver el espectáculo, pero de repente sale una de estas guapísimas que desfila y que su objetivo es la moda y flipo igual. Por eso te digo que comparar es discriminar, no me gusta comparar, me gusta quedarme con lo que me gusta. Se puede ver todo. Puedes ser más afín a una cosa u otra, pero chico, esto al fin y al cabo se trata de disfrutar, de pasarlo bien, entonces ¿por qué te vas a quitar opciones? Todo lo contrario.

¿Cómo vivió la elección para ser presentadora? Me pilló a dos días de intentar renovar la ayuda para autónomos cuando me dijeron que sí. Así que, primero, una tranquilidad mental tremenda, Pero antes de eso, justo estaba en la primera semana de exámenes en la UNED cuando llamaron para decirme que me querían hacer el casting para presentar Drag Race. Hice el casting y tal y luego me dijeron que sí cuando iba a empezar la segunda, o sea que fue todo muy intenso.

Sería un alivio y una alegría increíble, ¿no? Cuando me dijeron que si quería hacerlo, me bloqueé, no fui capaz de reaccionar. Estaban el director, la subdirectora y el director de casting y les dije 'os prometo que estoy muy feliz y con muchísima alegría, pero no la puedo expresar, no soy capaz'. Era una videollamada y me quedé en el estudio, en la silla, mirando al infinito y pensando en la barbaridad que se venía.

Ha recibido muchas alabanzas, pero, dejando la modestia a un lado, ¿cuáles diría que son sus puntos fuertes? Creo que la capacidad de comunicar y de conectar con la gente, que de hecho es lo que yo he potenciado siempre en mis espectáculos, sobre todo en los más teatrales, que de repente la gente conecta mucho conmigo y empatiza rápido y entra a lo que yo vaya a proponer.

Creo que sí que tengo esa facilidad y me ha servido ahora bastante. Me he dado cuenta de que lo puedo conseguir eso de la misma manera mirando a una cámara. Así que para presentar -que yo ya había presentado hasta las aperturas de un sobre, prácticamente de todo-, todo eso me ha sido útil.

¿Se imagina que, a partir de esto la puedan llamar para presentar algo no relacionado con el mundo drag?, ¿La ruleta de la suerte o algo así? Pues muy bien, bienvenido sea. No sé, que me pase esto ahora, con más años y con mucha experiencia laboral, realmente yo lo he visto como una muy buena oportunidad, que lógicamente la he aprovechado. Bienvenido todo lo que venga, pero no me pongo a pensar qué va a venir.

Además, con la pandemia me quedó todo más claro: como pensemos con la vista más allá de dos semanas, no nos vale para nada. Que viniera algo de tele... Pues mira, yo sí que había hecho cosas de tele, pero no a ese nivel ni tan implicada, y de repente he visto que puedo resolver la papeleta, que me siento bien. Si viniera algo más, pues estupendo, que no viene, pues a seguir haciendo teatro, que a mí me encanta. De hecho, eso no lo dejaré nunca.

Usted, igual que RuPaul, también canta, ¿lo veremos en el programa? No. Ahora dentro de poquito voy a sacar una canción, pero no, porque se respeta todo el formato y eso incluye la música, y me parece bien. Todo está hecho con las canciones que tiene el programa para los momentos que tiene que tener y me parece lo suyo.

Si a lo mejor me lo hubieran propuesto... pues hombre, igual hubiera cantado una canción o algo, pero como me gusta cantar en cualquier sitio cuando me lo proponen, pero está bien como está.

Del jurado, ¿qué puede contarnos de Ana Locking? Ya lo estáis viendo, es para flipar, las valoraciones que hace de moda son una maravilla. Ella estudió Bellas Artes y hace unas relaciones, unas mezclas, da unas referencias que te quedas embobado escuchando lo que dice esta mujer.

¿Y sobre los Javis? A mí me parece que han estado muy acertados, muy en su sitio, con valoraciones muy constructivas, aportan mucho. Ellos dan una visión muy actual, de unos directores de cine y de tele muy del momento y que conectan mucho con los gustos del público. Me parece muy a tener en cuenta una valoración de estas personas, saben lo que hacen y lo que dicen.

¿Cómo está llevando los comentarios de los haters en las redes sociales? Los hemos visto contra Arantxa, los Javis... Yo, afortunadamente, de momento no he tenido mucha cosa mala, Llevo mal el ataque porque sí, otra cosa es la opinión, y los artistas ya contamos con que la gente va a opinar y a unos les gustará tu trabajo y a otros no. Lo de gustar a todo el mundo, eso es imposible, y ya contamos con ello, y también con las críticas.

Con lo que no se cuenta a veces es con el odio o con el ensañamiento o con la manera destructiva de decir las cosas. Eso no se encaja bien, pero creo que tampoco hay que darle mayor importancia de la que tiene. No es tanto, no es mayoritario, es un reducto, y si comparas a los que escriben en Twitter con los millones de habitantes que tiene España o los millones de personas que puedan seguir el formato pues es relativamente poco. Hay que cogerlo con pinzas. Igual te digo que las muy buenas tampoco hay que tenerlas en cuenta, ni las que te destruyen porque sí ni las que te halagan porque sí, hay que quedarse con la que a ti te interese o que tú consideres que te aporta algo.

Que la gente puede opinar, por supuesto, faltaría más. Vamos, yo animo a que la gente se exprese, pero una cosa es opinar y otra es insultar y destruir. Mucha gente se escuda en la libertad de expresión y eso no es libertad de expresión, porque estás dañando a otra persona. La libertad acaba cuando acabas tú con la del otro. Hay que respetarse.

¿Cree que Drag Race puede ayudar a revitalizar la escena drag ahora que la pandemia parece que da un respiro? Ojalá, pero, tras muchos años de experiencia, lamentablemente pienso que no, porque en España, el espectáculo a nivel más pequeño -ya no te hablo del drag, sino del espectáculo en general- es muy difícil. Es muy complicado lidiar con los empresarios de aquí y llegar a acuerdos medianamente interesantes, la situación es muy precaria.

Ojalá contribuya el programa, de verdad te lo digo. Y yo, en la parte que pueda, intentaré favorecer todo lo posible, porque esto muestra una parte del espectáculo de drag, pero hay muchísima otra que es igualmente válida y que se hace en reducto pequeño y que está muy bien que se siga haciendo y que siga estando.

Intentando ser optimista, imagino que algo sí contribuirá. En España, además, cuando algo tiene éxito, cosas que van alrededor pues sí que se revitalizan, o sea que aquí igual se benefician bares, se benefician maquillaje, pelucas, moda... Ojalá, de verdad.

¿Y la visibilidad del colectivo LGTB?, ¿cree que el programa puede contribuir a ello de forma positiva? Con respecto al colectivo te digo lo mismo, esto es una parte de un colectivo, un colectivo diverso. Entonces, si esto contribuye a que la diversidad se normalice -con todas las comillas que se le puedan poner a normalizar, que yo odio la palabra normal-, si contribuye a que se conquisten espacios como el mainstream o cosas más comerciales, y eso permite más apertura, pues bienvenido sea.

En el momento en el que una plataforma se gasta dinero en promociones y que puedes ir por Madrid y en las marquesinas hay drag queens, a mí me parece un triunfo. O que yo haya podido estar en Pasapalabra, en un programa familiar a las ocho de la tarde sin que nadie cuestione nada, simplemente que soy una persona que ha presentado un programa y ahí estoy para promocionar mi trabajo, ya me parece que hace bastante por la visibilidad de, al menos, insisto, de una parte. Que luego está siempre el tema de 'no me representa no sé qué'. Yo no represento a nadie, nos representamos cada uno individualmente, si no yo me dedicaría a la política, pero todos formamos un entramadito, que somos el colectivo, y tenemos que llegar a los demás, así que todo lo que contribuya a que se nos vea bueno es.