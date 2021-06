La inversión prevista para el Museo de la Ciudad irá a la oficina de turismo y al refuerzo de la muralla

La inversión prevista para levantar el Museo de la Ciudad irá finalmente a la nueva oficina de turismo y a trabajos de refuerzo en la muralla. De esta forma, el Ayuntamiento de Jaén pretende no perder el 1,5 millones de euros con cargo al Edusi que iba a destinar al futuro museo y que no ha podido llevar a cabo tras no contar en tiempo con la cesión por parte de la Junta de Andalucía del solar de los Uribe, en el casco antiguo.