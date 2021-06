Ione Belarra: del activismo y la universidad a suceder a Iglesias como ministra y líder de Podemos

El pasado 31 de marzo, Ione Belarra tomó posesión frente al rey de su cargo de ministra de Derechos Sociales. La dirigente sustituía entonces a Pablo Iglesias en su puesto en el Gobierno. Y, ni tres meses después, hará lo propio en el liderazgo de Podemos este domingo, cuando la votación de las bases del partido la convertirá en la primera secretaria general post-Iglesias apenas siete años después de iniciar su andadura en la formación de la mano de Irene Montero.

Belarra accedió a la dirección de Podemos en 2014, tras la campanada de las elecciones europeas de ese año, cuando el partido celebró su primer congreso. Entonces se le asignó la coordinación del área de Ciudadanía, Diversidad y Justicia Social, hasta que en 2015 se presentó a las elecciones generales como número uno de Podemos por Navarra. Obtuvo el escaño, y desde entonces no ha abandonado el Congreso mientras iba ganando peso: fue nombrada portavoz adjunta del grupo parlamentario de Unidas Podemos en 2017, tras perder Íñigo Errejón la portavocía después de Vistalegre II, y llegó a ejercer de titular en el verano de 2018, cuando Iglesias e Irene Montero estuvieron de baja por paternidad.

El año pasado, el exvicepresidente la nombró secretaria de Estado de Agenda 2030 cuando se conformó el Gobierno de coalición, y es ahí desde donde dio el salto a ser ministra poco más de un año después. Psicóloga de formación -fue en la facultad donde conoció a su amiga Irene Montero-, se ha encargado en las últimas semanas de firmar con las comunidades un protocolo para el traslado de 200 migrantes menores de edad acogidos en Ceuta para liberar espacio en los centros de la ciudad, desbordados por la crisis con Marruecos, un asunto en el que tiene experiencia por su pasado como activista en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y en la Cruz Roja.

No obstante, Belarra lleva siendo una pieza clave en la sala de máquinas de Podemos desde antes de que su nombre fuera conocido para el gran público. La dirigente, desde el año pasado, es la encargada de negociar con el PSOE la puesta en marcha de la ley de vivienda, que lleva tres meses de retraso sobre el calendario previsto y por la cual ha tenido encontronazos con ministros como la titular de Economía, Nadia Calviño. Antes también estuvo presente en la mesa de negociación de los últimos Presupuestos Generales del Estado -y de los fallidos para 2020- y en la que concretó la estructura del Gobierno de coalición.

Pamplonesa de nacimiento, fuentes del partido sostienen que la elección de Belarra como nueva secretaria general de Podemos servirá para evitar que el partido esté demasiado influenciado por la discusión política de Madrid. Y su forma de ejercer el liderazgo, según ella misma ha prometido, será "coral" y feminista, y se espera que derive en un triunvirato en el que ella y Montero ejerzan desde el partido de punta de lanza y, a la vez, de escudo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, por la que Belarra ha prometido trabajar para que gane las próximas elecciones generales.

Su reto, no obstante, no es pequeño: demostrar que Podemos tiene futuro sin el que ha sido su único líder desde que fue fundado hace siete años. Y, consciente de ello, Belarra lleva días insistiendo en que queda "Podemos para rato", como dijo en su acto de cierre de campaña el pasado viernes.

"No es verdad que en estas primarias no haya competición. Pero no es una competición contra otros compañeros y compañeras, sino contra los agoreros, los que van a volver a decir que Podemos ya no sirve", espetó la próxima líder morada, que se mostró dispuesta a combatir a "los que dicen que estamos muertos". El profundo proceso de reconfiguración en la izquierda ya ha comenzado, y será Belarra la que tendrá que gestionar qué papel juega Podemos tras él.