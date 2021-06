El fundador y ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no acudirá este fin de semana al congreso que celebrará su partido en Alcorcón (Madrid), en el que está previsto que las bases elijan como nueva líder a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Iglesias no estará presente ni el sábado, cuando se expondrán los proyectos de los tres candidatos a la Secretaría General, ni tampoco el domingo, cuando Belarra recogerá formalmente su testigo.

De forma oficial, Podemos no ha confirmado ni desmentido la presencia de su antiguo líder este fin de semana en el auditorio Paco de Lucía, donde se celebrará el acto, aunque 20minutos sí ha podido corroborar que, salvo cambio de planes de última hora, Iglesias no asistirá. El exdirigente ha mantenido un silencio sepulcral desde que abandonó todos sus cargos en la noche del 4 de mayo: no ha aparecido públicamente, tampoco ha concedido entrevistas y lleva sin escribir en Twitter desde esa fecha.

Formalmente, Iglesias ni siquiera ha mostrado su apoyo a Belarra para ser secretaria general, aunque la ministra cuenta con el respaldo del ex secretario general y de todo el aparato de Podemos, que se ha movilizado para tratar de fomentar la participación en unas primarias que se prevén bastante desangeladas por la ausencia de contestación interna. De hecho, los principales líderes de la etapa de Iglesias, como Irene Montero, Rafael Mayoral, Juanma del Olmo o Pablo Echenique, conforman el núcleo del equipo de Belarra.

Con su ausencia, Iglesias y Podemos buscan evitar que la reaparición del ex secretario general tras un mes de desaparición mediática se lleve todos los focos y eclipse la elección de Belarra como líder del partido. Tampoco está confirmado que vaya a intervenir en el acto del domingo su sucesora como líder de Unidas Podemos en el Gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz.