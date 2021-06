Khloé Kardashian lo tiene claro: se quiere casar otra vez

El periplo de las hermanas más influencers de la televisión está a punto de llegar a su final y no podía ser de otra manera que con novedades a tutiplén. Los últimos episodios de Keeping Up With The Kardashians van a estar llenos de titulares, sobre todo en lo referente al divorcio entre Kim y Kanye West, pero también, por ejemplo, en los planes que está ideando Khloé para su porvenir.

En el penúltimo capítulo de la longeva serie, emitido este pasado jueves, la empresaria de 36 años (aunque soplará una vela más a finales del presente mes) ha revelado que en el futuro cercano o incluso a medio plazo hay dos cosas que tiene en mente: una boda y más hijos.

"No sé, yo creo que quiero volver a estar casada. Creo. Pero tampoco pienso que necesite estar casada para sentir que estoy unida a otra persona", ha confesado Khloé en una entrevista que le ha realizado su hermana Kimberly y en la que le preguntaba dónde se ve en 15 ó 20 años.

Justo antes, la fundadora dela empresa Good American había explicado que espera haberle dado "un hermanito a True", la hija que tuvo con el jugador de baloncesto Tristan Thompson y que el pasado 12 de abril cumplía 3 años. "Pero tampoco me siento incompleta si no lo tengo", ha aclarado Khloé, que ya confesó que lo estaba estudiando y que por si acaso ella y el pívot habían creado embriones por si preferían la opción de hacerlo in vitro o con una madre de alquiler.

Acto seguido, se ve una conversación que tuvo Khloé con su pareja a través de una videollamada (le avisa primero que está siendo grabada por si está desnudo, aunque él tiene una toalla) para una posible reunión de la familia en Boston, dado que el jugador acababa de ser fichado por los Celtics y la capital de Massachusetts se encuentra en la Costa Este, justo al otro lado del país.

Khloé reconoce no saber si ir o no a pasar las Navidades junto a su pareja, del que posteriormente a la grabación han salido bastantes rumores de infidelidades. "En conclusión, que me pesa no saber qué hacer. Tristan y yo estamos en un momento mucho mejor que antes, pero todavía estoy tratando de navegar a través de mis sentimientos", finaliza.