Khloé Kardashian rememora con horror la primera charla con sus padres sobre sexo

Esas primeras conversaciones sobre sexo con los padres pueden o bien ir muy bien... o ser un desastre si no se hacen correctamente. Y sobre esto último tiene mucho que decir Khloé Kardashian, quien ha recordado cómo fue aquella charla y lo tremendamente horrorizada que salió de ella.

La influencer de 36 años ha hablado sobre su adolescencia en una entrevista que ha concedido a la actriz Sarah Hyland (Modern Family) para su programa de podcasts Lady Parts y en la que ha abordado cómo acabó muy asustada tras las palabras de Kris Jenner y Robert Kardashian, el famoso abogado que defendió a su amigo O. J. Simpson durante el mediático juicio al exjugador de fútbol americano.

Todo empezó cuando la socialité desveló, a fin de evitar quedarse embarazada, que comenzó "a tomar anticonceptivos a los 14 ó 15 años" y que aquello, entendió, debía contárselo a su madre. Pero ello, que Khloé pensaba que sería un trámite pues era la tercera hermana, se descubrió como una pesadilla que ahora recuerda con humor.

"Creo que lo tuve más fácil por [que antes de mí habían pasado por lo mismo] Kourtney y Kim. Cuando eres la tercera hija, tus padres ya lo han escuchado todo y el impacto de que sus hijas tengan relaciones sexuales antes del matrimonio ya se había ido por ventana [ya no existía]", confesó, así como que una de las cosas que tenía claras en su juventud era que no quería "ser una madre adolescente, quedar embarazada antes de estar lista para ello y comprender plenamente esas responsabilidades".

Sin embargo, la cosa no fue como esperaba, porque sus padres comenzaron en enseñarle fotografías: "Tuve muchísimo miedo de quedarme embarazada, mis padres me asustaban y me decían 'Esto es herpes' y me mostraban fotos. Recuerdo [mirar] a mi mamá. Dios mío, tuve que ver todas estas imágenes".

Khloé, que es madre de True Thompson, de dos años, añadió: "Si tenía sexo, todo eso es lo que me iba a pasar. Y esa es la razón por la que me horroricé tanto. Me llevaron al médico, me dieron pastillas anticonceptivas y luego recuerdo que me sentí mucho más segura".

Ahora mismo, la empresaria quiere ampliar la familia, como se pudo saber a través de uno de los avances de la última temporada de Keeping Up With The Kardashians. Por ello, le contó a Hyland cómo ella y su pareja, Tristan Thompson, están sopesando estas posibilidades para su futuro inmediato.

"Nos dimos cuenta de que mis óvulos no son lo suficientemente fuertes como para congelarlos. Deben mezclarse inmediatamente con esperma para formar embriones. Así que, de hecho, hemos creado embriones", explicó, al mismo tiempo que añadía que la pandemia ha jugado en contra de sus planes.