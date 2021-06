Kim Kardashian (y solo una de sus hermanas) felicitan a Kanye West por su cumpleaños a pesar del divorcio

Este pasado martes día 8 de junio, Kanye West cumplía 44 años. Y por supuesto las miradas estaban puestas en su Instagram, por si acaso decidía volver a publicar algo desde que dejase de hacerlo en noviembre del año pasado, pero también en las redes sociales de Kim Kardashian, la que ha sido su esposa hasta que, como explicó llorando a mares en el reality que protagoniza junto a su familia, le pidió el divorcio sintiéndose "una fracasada".

Y la socialité y empresaria no solo ha demostrado una enorme entereza al felicitar al rapero, sino que además lo ha hecho con unas palabras que demuestran que le sigue queriendo y no han hecho mella en su cariño las habladurías que aseguraban que el músico habría dicho que ella fue "la peor esposa" y que lo trató "como basura".

La publicación de la influencer de los 227 millones de seguidores en todo el mundo no puede ser un mejor recordatorio de sus días como pareja, con ambos viajando en lo que parece un avión privado, el autor de Jesus is King sonriendo, la diva posando y los dos en compañía de tres de sus cuatro hijos: North, Saint y Chicago.

"¡Feliz Cumpleaños! Te amaré de por vida", han sido las palabras, junto a un emoticono de un globo rojo, de Kim Kardashian, quien por cierto aún no se ha quitado de su nombre en la red social que más fama le ha dado el apellido West, algo que algunos han tomado como una posibilidad de reconciliación, aunque solo por el rumor de que Kimberly ya tiene nuevo novio sería suficiente para descartarlo.

Además, la milmillonaria no ha sido la única de las Kardashian que ha querido felicitarle su cumpleaños a Kanye West. Khloé Kardashian, hermana menor de Kim, guarda un buen recuerdo de su excuñado y le ha enviado un mensaje, también por Instagram, que deja claro que aunque no esté con Kim siempre tendrá un hueco en la familia (como ha demostrado apareciendo en la última temporada de Keeping Up With The Kardashian).

"Feliz cumpleaños a mi hermano para toda la vida. ¡Que tengas la mejor de las celebraciones, Ye! ¡Te envío mucho amor e infinitas bendiciones!", ha escrito Khloé, sin mencionar a Kanye, en una fotografía en la que aparecen, metidos hasta la cintura en el agua de una playa paradisíaca la propia Khloé, su pareja Tristan Thompson, obviamente Kanye y también Kim Kardashian, quien ha contestado a su hermana con un comentario significativo: de nuevo el globo rojo.