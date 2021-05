Kanye West aparece por primera y quizás última vez en la última temporada del programa de las Kardashian

Kanye West reaparece por primera, y probablemente última vez, en el reality de su exmujer, Kim Kardashian, Keeping up with the Kardashians. El verano pasado el rapero sentenció su relación matrimonial y sentimental con la que era su esposa desde 2014.

West decidió presentarse a las elecciones presidenciales de Estados Unidos del pasado año. En este contexto, en uno de sus mítines empezó a comportarse de manera errática y a revelar información personal que concernía a su mujer y a su hija primogénita, North. Dijo que él y Kim habían pensado en abortar al enterarse de que ella estaba embarazada en 2013.

Ya había algunos rumores de que la relación no estaba bien y este hecho puso el punto final a pesar de que se mostraron como una familia unida en las redes sociales tras el suceso descrito. A lo anterior se sumaron varios tuits del cantante y empresario en los que señalaba directamente a su suegra, Kris Jenner, llamándola Kris Jong-Un (en referencia al dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un)

La parte de "Kris Jong-Un" es pura poesía 😂😂😂 https://t.co/nAmTzHqMlu — Ernesto (@Ebeeme13) May 25, 2021

Por ello, ha sido una sorpresa ver reaparecer a Kanye West en un capítulo de la última temporada de Keeping up with the Kardashians, el reality que la familia tiene en antena desde 2007 y cuya última temporada se emitirá este año.

El rapero acudió a una fiesta sorpresa de cumpleaños que la familia organizó para la matriarca del clan, Kris Jenner. Kim había creado 65 conjuntos de moda y West los organizó en una exposición en su mansión de Hidden Hills. "Kanye ha movido todo esto muchas veces solo para asegurarse de que tenga un impacto realmente dramático cuando mi madre entre por la puerta", explicaba Kim Kardashian.

El capítulo, que se emitió el pasado jueves, ha sorprendido porque la pareja está en medio de su proceso de divorcio, solicitado por Kardashian en febrero de 2021. Quizá sea una manera de dar normalidad a la situación o de que West se redima después de haber señalado públicamente a su ahora exsuegra, Kris Jenner.