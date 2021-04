¡Dos rumores por el precio de uno!: Kim Kardashian tiene nuevo novio y Khloé... ¿una nueva infidelidad?

Cómo está siendo la semana para la familia Kardashian. En especial, para las tres hermanas. Primeramente, Kourtney ha visto como la exesposa de su actual pareja se sentía dolida por las continuas muestras de cariño entre ellos, y ahora han salido dos nuevos rumores que afectan tanto a Khloé como a Kim: la primera en forma de mala noticia y la segunda con el corazón ocupado de nuevo.

Comenzamos por la buena noticia, la de Kimberly, quien mientras se tramita su divorcio de Kanye West parece ser que ha vuelto a encontrar el amor, o eso aseguran medios como Page Six, que afirman que a la socialité los estudios de Derecho le están cambiando incluso los gustos.

Porque, explica el portal, la empresaria ahora mismo solo tiene ojos para Anthony Van Jones, un abogado y comentarista político de CNN con el que llevaría viéndose desde principios de año, más o menos desde que se supiera que ella y Kanye vivían en casas separadas.

Van Jones, de 52 años, es un activista por los derechos civiles, ganador de un Emmy por su programa The Messy Truth VR Experience, reconocido escritor de varios best-sellers sobre el mundo penal estadounidense y, por si fuera poco, fue un asesor especial (para empleos verdes, empresa e innovación) en un consejo sobre Calidad Medioambiental que se realizó en la Casa Blanca durante el mandato de Barack Obama.

Él y Kim Kardashian, de 40 años, se conocieron en 2018, cuando coincidieron en una campaña para la reforma del sistema penal, una de las causas por las que más está luchando la celebrity e influencer. De hecho, la futura abogada llegó a visitar al presidente para conseguir el perdón para Alice Johnson, indulto que finalmente llegó. En mayo de aquel año Van Jones se divorció de su esposa, Jane Carter.

Van Jones llegó a invitar a Kimberly a su programa para discutir los cambios que haría en el Código Penal norteamericano y quedó tan impresionado que en 2019, en una visita al programa Watch What Happens Live, aseguró que la celebrity es una persona "brillante". No solo eso, sino que hablaban todas las semanas y que le auguraba un futuro excelso en el derecho, lo cual ha sido la baza a la que se aferran los detractores de esta relación amorosa, asegurando que solo se aprecian laboralmente y en términos de amistad.

Otra infidelidad

Por otra parte, Khloé Kardashian, cuando parecía que su vida más en calma que nunca, tiene que volver a enfrentar a los mismo rumores que ya hicieron que rompiese en su momento su relación con el padre de su hija True, Tristan Thompson, con quien, de hecho, estaba buscando la parejita.

Y es que la modelo Sydney Chase, de 23 años, famosa en Instagram, TikTok y también en OnlyFans, no ha dudado en una entrevista en afirmar que en enero de este mismo año tuvo un affaire con el jugador de los Boston Celtics, de 30 años, y ha dado todo tipo de detalles para que nadie crea que se lo inventa.

"Fue un 'aquí te pillo aquí te mato', pero estuvo bastante bien", ha resumido primeramente la joven en una entrevista con el podcast No Jumper, explicitando además si Tristan estaba o no operado de fimosis o circuncidado. Eso sí, ha alegado que él le mintió.

"Me dijo que ya no estaba en una relación, así que le contesté que entonces me parecía bien", ha continuado. "Hablamos, quedamos varias veces, salimos juntos, todo. Yo le pregunté '¿Estás soltero?' y él me dijo que sí. Sucedió [el encuentro sexual] y luego descubrí que no estaba soltero y corté con él", ha añadido.

Por ahora ni Tristan ni Khloé se han pronunciado al respecto, pero todo hace indicar que la Kardashian lo está pasando realmente mal, pues hace cinco días que no publica nada en su Instagram y en sus stories ella no aparece, sino que solo se dedica a hacer promociones. A Khloé ya le había costado perdonar al pívot de la NBA por otras infidelidades anteriores.