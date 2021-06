L'IPC puja un 3% a la Comunitat al maig i una mica més de mig punt respecte a abril

En relació amb maig de 2020, els preus es van elevar un 12,5% en la vivenda per l'increment del gasoil per a calefacció, enfront del descens registrat al maig de 2020; i un 9,9% en el transport, com a conseqüència de la pujada dels carburants i lubrificants per al transport personal, que van descendir l'any anterior. També influeix, encara que en menor mesura, l'increment dels preus dels automòbils, que van baixar en 2020.

A més es van encarir més d'un punt els de parament (1,5%) i el vestit i calçat (1%).

Per davall de l'1% es van elevar els preus d'uns altres (0,9%); l'ensenyament i els de oci i cultura (tots dos el 0,8%); medicina (0,7%); aliments i begudes no alcohòliques (0,5%); i begudes alcohòliques i tabac (0,2%).

D'aquesta manera, en l'interanual, només van resultar més barats els preus de comunicacions (-4,6%); i restaurants i hotels (-0,3%).

Per la seua banda, els preus van pujar mig punt al maig en comparació d'abril impulsats pel vestit i el calçat (2,6%) per la temporada de primavera-estiu; i el transport (1%), com a conseqüència de la pujada dels carburants i lubrificants per al transport personal.

Menys d'un punt es van incrementar els preus d'aliments i begudes no alcohòliques (0,6%); parament i vivenda (tots dos 0,5%); hotels, cafés i restaurants -conseqüència del repunt dels preus dels servicis d'allotjament i la restauració- (0,3%); begudes alcohòliques i tabac i medicina (tots dos el 0,2%); i el sector altres (0,1%).

No obstant açò, es van abaratir en relació al mes passat els de oci i cultura (-0,1%) i no van variar respecte a abril els preus de l'ensenyament ni de les comunicacions.

DADES NACIONALS

A Espanya, l'IPC va pujar un 0,5% al maig en relació al mes anterior i va situar la seua taxa interanual en el 2,7%, cinc desenes per damunt de la d'abril (2,2%).

Amb aquest repunt, amb el qual l'IPC anual encadena la seua cinquena taxa positiva consecutiva, la inflació escala a nivells desconeguts des de fa quatre anys. De fet, no s'aconseguia una taxa d'IPC tan elevada des de febrer de 2017, quan es va situar en el 3%.

A l'increment dels preus al maig ha contribuït, principalment, l'encariment de les gasolines, dels automòbils, dels olis i grasses i del gasoil per a calefacció, així com el comportament dels paquets turístics i el peix i el marisc, els preus del qual van baixar al maig de 2020 més que igual mes de 2021.

En taxa mensual (maig sobre abril), l'IPC va pujar un 0,5%, set desenes menys que a l'abril i la seua tercera taxa positiva consecutiva.

Per la seua banda, la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) va situar la seua taxa interanual al maig en el 0,2%, dos desenes més que a l'abril i 2,5 punts inferior a l'índex general. Es tracta de la major bretxa entre la subjacent i la taxa general des d'agost de 1986.

En el cinqué mes de 2021, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va elevar la seua taxa interanual quatre desenes, fins al 2,4%, mentre que va pujar un 0,5% en taxa mensual.