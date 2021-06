El jutge decreta presó per al detingut per provocar l'incendi mortal d'Algemesí

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el jutge ha rebut aquest dijous al detingut i ha decretat el seu ingrés a la presó, investigat en una causa oberta per delictes d'incendi amb risc per a les persones i homicidi per imprudència, sense perjuí d'ulterior qualificació.

El presumpte autor dels fets, de 45 anys, és un habitant de la vivenda afectada per les flames, segons va informar la Policia. Sobre les 13.30 hores, l'home es va presentar en la Comissaria de Policia d'Alzira on va explicar la seua versió dels fets encara que finalment va quedar arrestat com a presumpte autor de l'incendi davant les investigacions i els indicis amb els quals comptaven els agents.

Com a resultat de l'incendi va morir un home de 41 anys i altres tres persones, una d'elles un menor de 8 anys, van resultar ferides, segons el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU). Els ferits eren residents en la vivenda contigua a la de l'incendi. A pesar que el foc no s'havia declarat en aquest pis, en obrir la porta els seus ocupants per a tractar de fugir, la casa es va veure inundada de fum i ja no van poder eixir.

El foc s'ha originat sobre les 6.30 hores, en una vivenda d'una segona planta d'un edifici de planta baixa més tres altures del bloc José Sales d'Algemesí. Els bombers van ser els que van haver de rescatar els tres adults que s'havien quedat atrapats en la vivenda afectada pel fum, mentre que el menor, de 8 anys, es va llançar per la finestra per a fugir.

El xiquet va ser assistit pels servicis mèdics per fractures i inhalació de fum i traslladat en una unitat SVB amb el metge d'Atenció Primària a l'Hospital Universitari La Ribera d'Alzira.

Els tres adults es trobaven en parada cardiorrespiratòria després d'haver inhalat fum i els equips mèdics els van realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar avançada i altres tècniques d'estabilització.

D'ells, dos dones de 30 i 50 anys van respondre i els servicis mèdics han aconseguit recuperar les seues constants vitals. Posteriorment han sigut traslladades per parada cardíaca recuperada també a l'Hospital La Ribera. El tercer adult afectat, un home de 41 anys, va morir en el lloc dels fets.