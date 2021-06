Un xiquet se salva de l'incendi de la seua casa després de tirar-se per la finestra

Un home va morir i altres tres persones van resultar ferides en un incendi declarat ahir en un habitatge de la localitat valenciana d'Algemesí. Entre els ferits es troba un xiquet de només 8 anys que va saltar al buit per una finestra de l'edifici per a escapar de les flames i que es troba ingressat, amb diverses fractures, a l'hospital universitari de la Ribera d'Alzira.

Les quatre persones afectades per l'incendi són de la mateixa família i vivien en el pis contigu en el qual es van originar les flames: en obrir la porta per a intentar fugir de l'edifici, la seua casa es va veure inundada de fum i els quatre van quedar atrapats en aquesta. Així ho van explicar des del Consorci de Bombers de València, que van precisar que de l'interior de la casa van ser rescatades tres persones en estat molt greu, una de les quals va morir, mentre que el menor que també vivia en ella va saltar des d'un segon pis i va patir fractures en els membres inferiors.

Els bombers van rebre l'avís de l'incendi en el Bloc Josep Sales d'Algemesí a les 06.31 hores i fins allí es van mobilitzar unitats d'Alzira, Silla, Catarroja, Torrent i diversos comandaments, entre ells un oficial de guàrdia, tots del Consorci.

El foc es va declarar en un habitatge de la segona planta d'un edifici que constava de planta baixa més tres altures, i es van veure afectades les quatre persones de l'habitatge contigu: un matrimoni i els seus dos fills. L'amo del pis on va començar el foc, un home de 45 anys, va ser detingut com a presumpte autor de l'incendi. Va acudir a comissaria després de, en un primer moment, fugir. Pel que sembla, en l'habitatge hi havia prou material combustible.

Entre els hospitalitzats es troben la mare i la filla, que van ser traslladades al mateix hospital d'Alzira en el qual es troba el xiquet de 8 anys. Al tancament d'aquesta edició (23.00 h) continuaven ingressats. Per part seua, la víctima mortal va ser el pare, de 41 anys d'edat.

Respecte a l'incendi, els bombers van haver de continuar treballant durant les hores següents, fins que van aconseguir refrescar i ventilar l'habitatge. L'oficial cap de guàrdia del Consorci de Bombers de València, Juan Carlos Escudero, va assegurar que després d'extingir l'incendi donarien pas a la Policia Judicial perquè investigue com es va originar el foc.