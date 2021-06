Planes por Madrid

Seis planes para este fin de semana, que nos animan a llevar en bici a los niños al teatro o acercarnos al cine español más milagroso. Instalaciones visuales para adentrarse en paisajes de geometría variable o músicas que nos elevarán a lo sublime. Una voz femenina con garra y hasta una zarzuela muy Real, que ya era hora se abriera hueco en nuestros hilvanes. Todo esto en un par de días y sin salir de Madrid.

La cantante Soraya Cedida

Música en directo. Soraya

Soraya Arnelas actúa el viernes 11 de junio en CentroCentro, con un espectáculo que pretende ser íntimo, acompañada tan sólo por piano y guitarra. Algunos llaman a esto acústico, pero yo todos los conciertos a los que he asistido lo son. Olfativos o táctiles no me he encontrado, la verdad. En cualquier caso, Soraya repasará los grandes éxitos obtenidos desde que en 2005 debutara con su primer álbum: Ochentas, Dolce Vita, Sin Miedo, Dreamer, Feeling You, etc. A ellos se sumarán las creaciones más recientes incluidas en su último disco, Luces y Sombras, como el primero de los temas titulado Eclipse, que es una balada erótica según su propia clasificación. Reconoce la cantante que este álbum tiene su germen en la experiencia de convertirse en madre y todas las consecuencias derivadas, y ya que Soraya acaba de anunciar un nuevo embarazo, la actuación puede cobrar un significado especial. La cantante extremeña ha transitado desde sus inicios por varios estilos musicales, destacando en cualquier caso por una estupenda voz, que creo se disfrutará con fidelidad en la cercanía del Auditorio de CentroCentro, en el Palacio de Cibeles. Quedan muy pocas localidades a la venta al asequible precio de 15€.

Georgina de Yebra en la obra 'Lope sobre ruedas' Sergio Parra

Teatro infantil. 'Lope sobre ruedas'

El Kamishibai es un pequeño teatrito portátil de madera, de muy antiguo origen japonés, en el que se muestran láminas con ilustraciones para apoyar la narración de historias para niños. Estos artefactos se solían acoplar a una bicicleta para hacer de ellos un teatro ambulante y así llevar los cuentos rodando de un lado a otro, y que los críos se arremolinaran ilusionados cuando la vieran llegar. Georgina de Yebra se ha apoyado en la tradición oral para acercar a los más pequeños las obras de nuestro ‘fénix de los ingenios’, Lope de Vega, a través de una creación propia titulada Lope sobre ruedas, patrocinada por la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Al parecer, la autora llegó a esta asociación tan audaz observando la abundancia de bicicletas que recorren una localidad tan vinculada al teatro como Almagro. En la obra se narran dos historias que ella misma cuenta a los más pequeños con mucha pasión: La dama boba y Gatomaquia. Entre ambas, se cantan o recitan versos de Lope, se juega con letras y hasta un cántaro es usado como instrumento musical. Mireia Fernández se encarga de la dirección y las funciones serán el sábado 12 y domingo 13 por la mañana, en la Sala Tirso de Molina. Es una obra recomendada para niños a partir de 5 años.

Pepe Isbert en 'Los jueves milagro' de Luis G. Berlanga

Cine. 'Los jueves milagro' de Berlanga

Este año se celebra el centenario de uno de nuestros mejores directores de cine de todos los tiempos, Luis García Berlanga, y la Filmoteca Española repasa toda su filmografía durante el mes de junio. El sábado 12, a las 21:30 horas, se proyectará ‘Los jueves milagro’ en el entrañable cine Doré, una película que pasó por mil y una peripecias con la censura franquista, tratando un asunto tan comprometido como la simulación de un milagro bajo intereses nada píos. Ver a Pepe Isbert disfrazado de un San Dimas de saldo, ‘apareciéndose’ con nocturnidad entre luces, cohetes y una música celestial de gramófono, dejando a Manuel Alexandre boquiabierto, es una escena absolutamente hilarante del mejor Berlanga. La misma cara se le quedaría al director cuando le comunicaron, a mitad de rodaje, que la productora del film había sido adquirida nada menos que por... ¡el Opus Dei! A partir de ahí se iniciaron conversaciones, negociaciones y casi confesiones, para reorientar la película y, en paralelo, varias versiones del guión se fueron enviando al censor. Un tira y afloja que llevó a Berlanga a solicitar que el nombre del funcionario de turno apareciera en los títulos de crédito, por pura deferencia con sus aportaciones. Se impuso a la sazón un final del que siempre renegó el director, aunque de la primera parte de la película se sintió muy orgulloso y con razón. La Filmoteca anuncia que el sábado 12 se proyectará el metraje íntegro, incluyendo los planos o escenas censuradas. Gran oportunidad para reconocer el adjetivo admitido hace poco por la RAE: berlanguiano.

La zarzuela 'El Rey que rabió' de Ruperto Chapí Javier del Real/Teatro de la Zarzuela

Zarzuela. 'El Rey que rabió'

Al Teatro de la Zarzuela llega el último espectáculo de la temporada, así que ya no hay excusa para asistir a una muestra de nuestro género más autóctono: la zarzuela. El Rey que rabió se estrenó en 1891 y cuenta con música de Ruperto Chapí, un compositor ligado inseparablemente al 'género chico', que consiguió grandes éxitos a lo largo de su vida como El tambor de granaderos o La Revoltosa. La acción se sitúa en una monarquía imaginaria y se inicia cuando el Rey regresa a la corte tras un viaje protocolario y se le antoja emprender otro inmediatamente, pero de incógnito, para conocer de primera mano la vida de sus súbditos. Esto ocasionará que el monarca se enamore de una campesina, como no podía ser de otro modo. Jorge Rodríguez-Norton aporta gallardía y claridad al papel del Soberano y la soprano Sofía Esparza canta bellamenta la romanza Mi tío se figura, de la que Montserrat Caballé tiene grabada una versión primorosa. Para el joven director orquestal de las funciones, Iván López Reynoso, la partitura es una música ágil, expresiva, refinada y llena de colores, además de muy divertida. A esto último contribuye la dirección escénica de Bárbara Lluch, quien posee un ADN teatral privilegiado al ser nieta de Nuria Espert e hija de Alicia Moreno, y ya ha demostrado su valía dirigiendo varias óperas en el Royal Opera House de Londres y el Teatro Real de Madrid. Destacables también el imaginativo vestuario de Clara Peluffo Valentini, que por momentos parece trasladarnos a Alicia en el Pais de las Maravillas, así como la escenografía colorista de Juan Guillermo Nova. Las representaciones se mantendrán hasta el 20 de junio.

Instalación visual de Joanie Lemercier Adolfo Ortega

Arte. 'Paisajes de luz' de Joanie Lemercier

En el Espacio Telefónica de la Gran Vía madrileña se pueden visitar hasta el 25 de julio siete instalaciones visuales del artista Joanie Lemercier, agrupadas bajo el sugerente nombre de Paisajes de Luz. Mundos generados por el videomapping en los que se reproducen montañas y paisajes a partir de programación informática, variando su aspecto a partir de iluminaciones simuladas, como es el caso de Fuji (en la foto). También nos adentramos en espacios en que, sobre planos bidimensionales iluminados por proyectores, vemos trazarse cuadrículas, surgir volúmenes de luz, transformándose lenta y continuamente, como ocurre en la obra Edges. El artista nos acerca también en un impresionante video a la mayor mina a cielo abierto de Europa, en el bosque de Hambach (frontera de Alemania y Bélgica), donde operan monstruosas maquinarias de excavación que parecen irreales. Esta obra tiene la intención de advertirnos sobre agresiones al medio ambiente que nos pasan desapercibidas. Un paisaje que sería más propio de un planeta inexplorado que del continente en que vivimos, con inmensos cráteres que crecen día a día. La entrada es gratuita previa inscripción en la web del Espacio Fundación Telefónica y se recorre en la oscuridad de las salas que ocupan la cuarta planta de tan especial edificio.

El director de orquesta Kent Nagano. GTRES

Clásica. 'Requiem' de Gabriel Fauré

El Requiem de Gabriel Fauré es una de las más bellas músicas dedicadas al paso a mejor vida y está caracterizada por una serenidad y elegancia que, por otra parte, eran características del compositor francés. Él mismo reconocía que esta obra la había escrito por puro placer, sin un destinatario determinado, y además no había sido su intención reflejar el sufrimiento ante la muerte, sino más bien transmitir una liberación gozosa. De hecho, no incluyó el número más oscuro y perturbador de las misas de Réquiem, el Dies Irae (recordemos el del Réquiem de Mozart), y en su lugar cierra la composición con una visión celestial, In Paradisum, envuelta por las notas de órgano y un coro de niños (a ser posible). El prestigioso director Kent Nagano estará al frente del Coro y la Orquesta Nacionales de España, en conciertos que tendrán lugar viernes, sábado y domingo por la mañana en el Auditorio Nacional. El programa se completa con las Tres pequeñas liturgias de la presencia divina, de Olivier Messiaen, una luminosa obra para coro femenino, piano, orquesta y ese extraño instrumento llamado ondas Martenot, con la que nos mantendremos en la esfera más espiritual. Quedan todavía entradas a la venta, entre 10 y 27 €.