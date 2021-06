Cs presiona en el Congreso y ante Sanidad para que el Gobierno suprima ya el uso de la mascarilla en exteriores

Ciudadanos cree que la buena marcha de la vacunación, el inicio de la temporada turística e incluso las necesidades anímicas de los ciudadanos hacen preciso que el Gobierno permita ya no utilizar la mascarilla en el exterior. Por eso, ha registrado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley que insta al Ejecutivo a que modifique cuanto antes el decreto de 'nueve normalidad' que regula su uso y las hace obligatoria. Además, la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado -de Cs- también planteará esta cuestión en el Consejo Interterritorial de Sanidad de esta tarde.

En concreto, lo que plantea la formación naranja es que los ciudadanos puedan estar en el exterior sin mascarilla siempre que puedan guardar una distancia de seguridad de 1,5 metros. Esta condición no se aplicaría entre grupos de convivientes, que ya están exentos de utilizarla en espacios cerrados como domicilios o en automóviles si no hay nadie ajeno a la burbuja.

El portavoz de Sanidad de Cs, Guillermo Díaz, ha explicado que con esta iniciativa quieren que el Gobierno modifique "cuanto antes" el decreto que impone su uso en cualquier circunstancia -con multas de hasta 100 euros por no llevarla- "porque la vacunación es importante y progresa cada día, la actividad y porque el clima en los próximos meses marcarán pautas de comportamiento muy distintas al invierno". Según ha dicho, se sabe que el virus se transmite por aerosoles, pero se comportan de distinta manera en interiores que en exteriores.

Además, Cs considera que el fin de la obligación de usar mascarillas debe ser un espaldarazo para la temporada turística que empieza ahora y que España no puede quedarse "la última" cuando otros países ya la están retirando, como acaba de hacer Bélgica.

"Pero también es muy importante para la moral de la población, como partido liberal confiamos en la responsabilidad de los ciudadanos", ha añadido Díaz.

Si la proposición no de ley prospera en el Congreso -si da tiempo a que se vea antes de que empiece el parón estival, en Pleno o en comisión-, no implicará la retirada automática de la obligatoriedad de llevar mascarilla, sino sólo que la Cámara instará al Gobierno a modificar el real decreto de 'nueva normalidad' para eliminar la obligación en el exterior, siempre que haya una distancia mayor de 1,5 metros.

En todo caso, Ciudadanos también subraya que el Gobierno tiene la capacidad de hacerlo de forma inmediata, aprobando un real decreto para modificar el existente. De momento, sin embargo, no hay pistas de cuándo podrá tomar una decisión en este sentido. Desde hace semanas, el Ministerio de Sanidad dice estar preparando una propuesta en este sentido para elevar a Consejo Interterritorial, aunque en Moncloa frenan las urgencias, porque antes quieren asegurarse de que el suministro de vacunas es constante y no vuelve a interrumpirse. Hasta no estar seguro de ello, el Gobierno no quiere comprometerse a fijar una fecha para el fin de la mascarilla en el exterior.

Mientras, algunos gobiernos regionales piden celeridad. El presidente de Castilla-La Mancha. Emiliano García Page, ha propuesto directamente que para julio ya no haya que llevarlas en el exterior y otras comunidades como Galicia o Cataluña también se muestran partidarias. Este miércoles y en coordinación con la iniciativa parlamentaria de Ciudadanos, la consejera 'naranja' de Castilla y León volverá a plantearlo.