El PP avisa de que los indultados "van a volver a delinquir" y Calvo le acusa de ir "detrás de Vox" a manifestarse en Colón

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, advirtió este miércoles de que los líderes independentistas condenados por el procés no tienen "propósito de enmienda, sino de perseverancia", y vaticinó que si reciben el indulto del Gobierno, "van a volver a intentar delinquir".

En la sesión de control en el Congreso, Gamarra señaló que los indultos –que el Ejecutivo prevé conceder en las próximas semanas– "nada tienen que ver con la convivencia, sino con la continuidad del Gobierno", y subrayó que "los españoles no quieren que la Justicia sea pisoteada por el Gobierno".

En su intervención, la portavoz de los populares incidió en que "la carta de Junqueras inquieta a millones de catalanes y millones de españoles" porque refleja que se pretende pasar "de un referéndum unilateral a un referéndum pactado al margen de la Constitución española".

"Quieren la amnistía, ¿van a acceder a eso? ¿Por qué aceptan a un condenado por sedición como interlocutor? ¿Admiten que hay represión, presos políticos...? ¿Por qué no hablaron de indultos en campaña?", preguntó Gamarra a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a la que reclamó "un mínimo de dignidad".

En su réplica, Calvo se negó a "contestar a nada que no haya ocurrido", en referencia a los indultos, con el argumento de que no existe el "control preventivo" en la Cámara baja, y parafraseó a Abraham Lincoln al afirmar que "la mejor justicia no es siempre la mejor política".

La vicepresidenta también atacó a los populares por su intención de asistir a "la segunda parte de la foto de Colón" este próximo domingo, cuando hay convocada una manifestación contra los indultos a la que acudirán PP, Vox y Cs, y le reprochó a Gamarra que "van detrás" del partido de Santiago Abascal.

"No tienen alternativa, no tienen proyecto", insistió Calvo, quien dijo que el Gobierno de Sánchez es "heredero" del "desastre" de Rajoy en relación con Cataluña, y que retó a los populares a recoger firmas contra los indultos también en Cataluña: "Valientes, miren a la cara a los catalanes y díganles que tienen alguna salida para este país, porque no la tienen", le espetó a Gamarra.

Vox: "Es un pago a los independentistas"

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado a Pedro Sánchez de "pactar con el diablo, que es lo mismo que con Bildu", por su "interés" y ha dicho que si han "indultado a los asesinos más peligrosos de la historia de España cómo no van a indultar a los golpistas". Por su parte, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, le ha acusado de mentir: "Deje de convulsionar al país".

Por su parte, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, alertó de que los indultos que ultima el Gobierno son "un pago a los independentistas por su apoyo" parlamentario y afirmó que el Ejecutivo los pretende justificar en base al supuesto "Interés general" de la medida.

"Les mueve el interés general de Pedro Sánchez", dijo Espinosa de los Monteros, quien reprochó a Calvo que hayan "pactado con Bildu, con el diablo" y que hayan acercado a presos "sanguinarios" de ETA al País Vasco. "El interés de Sánchez bien vale un indulto, una mesa o lo que haga falta", insistió el diputado de Vox, que aseguró que el Gobierno "cada vez tiene a más españoles en contra", como se verá "en Colón", vaticinó.

La vicepresidenta replicó que "el interés general es un concepto flexible" y que la visión de Vox sobre el interés general "no coincide con la del este Gobierno": "Para nosotros 20 millones de compatriotas vacunadas, las cifras extraordinarias de paro y afiliación y la movilización de recursos para sacar adelante el país son interés general", dijo.

Además, instó a la formación de Abascal a "dejar de convulsionar a este país" con "mentiras". "Han traído la mentira a granel a la política, lo hacen con tal desfachatez que acaba de decir que hemos indultado a asesinos", le reprochó.