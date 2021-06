El PP alerta del perjuicio de los peajes para los jóvenes que estudian fuera de su municipio

Así, ha criticado este martes que "la subida masiva de impuestos impulsada por el Gobierno afectará de pleno a las clases medias y también a los jóvenes", destacando que "la subida de la luz repercutirá de lleno en la economía de un piso de estudiantes, al tiempo que los peajes en las autovías harán estragos en el bolsillo de todos los alumnos que deban desplazarse fuera de su municipio".

Junto a la presidenta de NNGG Málaga, Loli Caetano, en la presentación de una campaña informativa para alertar a la juventud de estas medidas, el diputado ha señalado que "imponer estas tasas en las autovías costará hasta 140 euros al mes para aquellos alumnos de Estepona que acudan a la Universidad de Málaga o a cursar un ciclo de Formación Profesional en la capital, además de los estudios superiores de Música y Danza, entre otros".

Esta cantidad, ha continuado Cortés, "asciende a 90 euros si vienen de Antequera o Marbella, 65 euros si el desplazamiento se produce desde Vélez-Málaga, 50 euros mensuales si el estudiante es de Coín o 32 euros si reside en Rincón de la Victoria".

De este modo, ha criticado que "el Gobierno de PSOE y Podemos ha demostrado de sobra que los estudiantes no suponen una prioridad", alegando "la evidente falta de actividad del ministro de Universidades, por ejemplo; uno de los nombres cuyo cese está ahora mismo encima de la mesa y al que nadie echará de menos", ha subrayado.

"Durante la pandemia, el ministro Castells ha estado desaparecido, ajeno a los problemas de los universitarios", ha incidido, apuntando que "no es que no haya estado a la altura de las circunstancias, es que no ha tomado ninguna decisión, descargando el peso sobre las comunidades autónomas y sobre los rectores".

Cortés ha considerado que ahora hay "otro ataque directo de este Ejecutivo central a los jóvenes, que deberán afrontar el coste de unos peajes tanto si se trasladan en vehículos particulares como en transporte público, ya que esta medida recaudatoria por parte del Gobierno más caro de la historia repercutirá en el precio de los billetes".

Por su parte, Caetano ha señalado que, "en muchos casos, dada la amplitud de nuestra provincia, el coste del impuesto que deberán asumir los estudiantes y sus familias supera el de la propia matrícula, por encima de los mil euros al año", punto en el que ha calificado de "intolerable que se anuncien peajes, e incluso que se traslade esta medida a Bruselas, y no se tenga en cuenta cómo va a afectar al bolsillo de las clases medias y trabajadoras, en este caso, también de los estudiantes".

La presidenta provincial de Nuevas Generaciones ha anunciado que "dada la gravedad del asunto", desde la formación juvenil van a desarrollar una campaña informativa en todos los municipios de la provincia y también a través de redes sociales, "con el objetivo de que los jóvenes sepan a qué se enfrentan y puedan estar prevenidos en el caso de tener que asumir este gasto añadido, en un año especialmente complicado para las familias por la crisis derivada de la pandemia".