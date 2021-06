CSIF rechaza "la sustitución de médicos por ambulancias" y estudia movilizaciones "por el desmantelamiento" de la AP

En este sentido, CSIF ha avanzado, mediante un comunicado que "está estudiando convocar movilizaciones por el desmantelamiento de la Atención Primaria en nuestra comunidad, unas movilizaciones que podrían comenzar la próxima semana".

A este sindicato le gustaría que "la Consejería, con todas sus Gerencias, Direcciones y Subdirecciones, altos cargos, asesores y gabinetes de comunicación tuviese un verdadero plan, pero realmente este no existe, salvo el plan de recortar la oferta en urgencias extrahospitalarias".

Este plan, dicen, supone el cierre total de dos PAC, (Puntos de Atención Continuada) el de Ausejo/Murillo y el de Ortigosa/Villoslada, ambos desde el 1 de julio, así como el cierre parcial de otros 4 más: las urgencias del CARPA (que desaparece de noche) y el de Rincón/Aldeanueva, Las 7 Villas y Camero Viejo que se quedan sin atención los fines de semana (con ambulancia y médico por teléfono).

Este supuesto plan anunciado ayer "supondrá una sobrecarga de los servicios de urgencias del Hospital San Pedro y también del Hospital de Calahorra". La opinión pública conoce de sobra "el abandono que la administración profesa hacia las urgencias del San Pedro, que se manifestó por este motivo durante muchos meses durante la pandemia y antes".

"Si la atención que se presta en Atención Primaria se desplace a los hospitales sobrecarga a estos y destruye la AP. Quizás eran necesarias estas ambulancias para reforzar la urgencia de Atención Primaria, pero lo que no es aceptable es que la falta de médicos (cifrada en torno a 30 por la propia Consejería), se intente suplantar por estos vehículos. Es necesario mejorar las condiciones laborales y retributivas de los que están para que otros quieran venir", afirman desde CSIF.

En la página de Riojasalud, se dice textualmente: "este nuevo modelo de Atención Continuada es una demanda de los profesionales de Primaria que llevan meses trabajándolo". "Mienten. Desde CSIF aclaramos que de este grupo de trabajo han desertado la mayoría y los que quedaron no comparten este plan. Quizás tras dicho mensaje se esconde la intención de culpabilizar a los profesionales cuando sea evidente el fracaso del plan, por eso lo advertimos", añaden.

Recalcan que "los profesionales ya se han dado cuenta y la población lo hará cuando vea que su médico y su enfermera no están, que la consejera les explique a los vecinos de la Villa de Ocón, Santa Marina, Viniegra de Arriba, Laguna de Cameros o San Andrés, que una ambulancia que llegará en 15 minutos será toda la atención que reciba, con los nuevos centros de salud, ambulancias, helicópteros y barcos, no olvidemos el Ebro, no se arregla nada si no hay quien los pilote".

Desde CSIF "hemos solicitado insistentemente la convocatoria de una mesa sectorial para tratar de forma monográfica los graves problemas que sufre nuestra Atención Primaria, sin que la Administración haya dado respuesta" y "nos preguntamos que se hará con los 30 pacientes que suelen estar siendo atendidos en el CARPA cuando llegue la hora de cierre, a las 21 horas ¿Acudirán todos juntos a las urgencias del San Pedro?"

También nos preguntamos "por qué el anulado PAC de Ortigosa/Villoslada no se centraliza en Villanueva (centro geográfico de esta amplia y dispersa zona con factor invernal, que abarca hasta Montenegro, provincia de Soria), en lugar de instalarlo en Torrecilla que se encuentra en un extremo de esta zona y, por otra parte, este recorte se realizará el 1 de julio en contra del factor estival, cuando se multiplica la población por 3 en verano".

La Consejería tiene "la potestad organizativa del servicio de salud, pero cuando esta organización afecta de forma significativa a las condiciones de trabajo de los profesionales, estas deben negociarse con las organizaciones sindicales (Art. 80 de la ley 55/2003 del Estatuto Marco) y no imponerse".

CSIF subraya que "en ningún momento la Administración ha apostado por reforzar las urgencias del Hospital San Pedro ni de la Fundación Hospital Calahorra ni el 061". Para este sindicato, "el único plan que se nos plantean supone más recortes de nuestra sanidad pública que se nos quiere "vender" como progreso". "Un ruego a la presidenta, que cese inmediatamente a la consejera antes de que destruya por completo la Atención Primaria", concluyen.