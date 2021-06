El 'eyeliner' se convierte en la tendencia de maquillaje más colorida del verano con diseños más allá del 'cat-eye'

Con el cambio de estación, también cambian nuestros hábitos del maquillaje, pasando a fórmulas más ligeras y damos paso a una explosión de color. Este año toda la atención va a centrarse en nuestros ojos, por lo que el eyeliner va a ser nuestro fiel compañero.

Sin embargo, tener la precisión y el pulso perfecto es para muchos algo imposible, es un don concedido por los dioses, y hacernos una línea sobre el párpado puede ser una auténtica odisea.

Porque seamos claros, hacerse el eyeliner es difícil. Trazar esa línea, la que acaba con un rabillo perfecto al salir del ojo, es todo un reto y a veces (la mayoría de ellas) el resultado no es el esperado. Simplemente porque todas las personas somos diferentes, todas lo hacemos diferente.

3INA, es consciente de eso, y por este motivo han lanzado una campaña para que nosotros les enseñemos cómo conseguimos ese delineado tan personal y cómo inspiramos a los demás a que lo intenten.

3INA es más que una marca de maquillaje, es un movimiento global de una generación cansada de estándares de belleza inalcanzables, una corriente optimista que invita a disfrutar del color. No buscan el mito de la perfección, sino lo real.

Desde la marca, nos proponen algunas tendencias muy divertidas para sacar a la luz nuestra creatividad y demostrar que no hace falta tener el pulso de un médico para llevar un eyeliner increíble y, también, que hay un mundo más allá del cat-eye.

El garabato es tendencia

'Eyeliner' relajado naranja 3INA

Da igual que no tengamos una técnica pulida, pulso o que ni siquiera nos salga una línea recta ni con la ayuda de una regla, el garabato es tendencia. Si queremos un look diferente, que llame la atención y con cero esfuerzo, tan solo tenemos que coger un eyeliner de un color bonito y dibujarnos un garabato en el párpado superior.

'Eyeliner' geométrico

'Eyeliner' en color verde. 3INA

Este look es perfecto para aquellas personas más minimalistas, ya que con muy poco llama mucho la atención. Para conseguirlo solo necesitamos dibujar una figura geométrica sobre nuestro párpado, ya sea un cuadrado, un triángulo o un círculo y rellenarlo. Éxito garantizado.

'Fish eyeliner' o delineado de pez

'Fish eyeliner'. 3INA

Aunque parece un poco complicado, este delineado es más fácil de lo que parece. Además, es perfecto para los párpados encapotados o hooded eyes. Con el ojo abierto, dibujamos un rabillo ascendente que se conecte con las últimas pestañas, sin extenderlo más allá. Después, trazamos otro que quede a la misma altura que nuestra esquina exterior del ojo y listo, ya tenemos nuestra cola de pez.

'Eyeliner' gráfico

'Eyeliner' gráfico en azul. 3INA

Para este look hace falta un poco técnica, pero nada que con algo de práctica no pueda lograrse. Para conseguir un eyeliner gráfico, tenemos que dibujar un rabillo al que conectaremos con una línea en nuestro párpado superior, creando un maquillaje muy sesentero y en plena tendencia.

Delineado artístico

Delineado de artista. 3INA

Hay veces que nos sale el artista que llevamos dentro y buscamos llevar un look digno de Euphoria. Para ello solo hay que dejar fluir nuestra creatividad y, sobre todo, dejarnos llevar.

El maquillaje es una herramienta de expresión y para celebrarlo, 3INA ha lanzado The Pen Eyeliner Kit (55,95 €), un estuche con 5 coloridos eyeliners en rotulador para que el no tener el color adecuado no nos frene en ser nosotros mismos e ir a por todas.