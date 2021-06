Nyx prepara su primer concurso internacional de 'voguing' por el Mes del Orgullo LGTBIQ+

Junio es el Mes del Orgullo LGTBIQ+, una fecha en la que se reivindica la lucha contra la discriminación por la identidad sexual o de género como respuesta política hacia los distintos mecanismos que el sistema utiliza contra quienes se "desvían" de la cisheteronormatividad, como la vergüenza, la exclusión y las agresiones físicas hacia personas de este colectivo.

Durante este periodo, asociaciones LGTBIQ+ realizan charlas y actividades para dar visibilidad a estas personas y combatir el odio y la ignorancia con información y aceptación.

La diversidad y la capacidad de ser uno mismo forman parte del ADN de Nyx Professional Makeup desde su creación. Por eso, con motivo del mes del Orgullo LGTBIQ+, la marca ha querido este año homenajear la libre expresión y la creatividad con el primer concurso internacional de voguing creado por una marca de cosmética: el Ballroom Challenge.

Este reto tiene como objetivo ofrecer una plataforma a la escena ballroom en España y en el mundo. Un espacio que surge en Nueva York en la década de los 80 como un refugio para el colectivo LGTBIQ+, considerados por entonces un grupo marginado y oprimido por no “encajar” en la sociedad, y que acabó convirtiéndose en un homenaje a la libertad expresión y el baile libre de prejuicios.

Imagen promocional del 'Ballroom Challenge'. NYX COSMETICS

Con una única categoría de rostro, los participantes deberán subir a sus perfiles de Instagram un vídeo, de no más de un minuto, bajo la canción Into the light de Purple Candy. En él deberán mostrar su habilidad artística a través del maquillaje con productos de la marca y su estilo voguing más original, incluido pelo y ropa. Para participar será necesario etiquetar sus publicaciones mencionando a @nyxcosmetics_es y el #ballroomchallenge.

En la primera fase del concurso, el ganador será elegido, entre todos los participantes de España, por un jurado profesional que contará con la participación de Eduardo Navarrete, diseñador y madrina de este reto. Como premio, el elegido participará en un shooting vestido de pies a cabeza de Eduardo Navarrete. Las candidaturas para la Fase Uno podrán presentarse hasta el 15 de junio.

Finalmente, el concursante que quede como ganador de la Fase Dos, se llevará la cantidad de 5000 euros brutos.

Zerrick Payne para el 'Ballroom Challenge'. NYX COSMETICS

Para participar, lo más importante es el look y el feeling que transmita cada concursante y no el nivel del baile, por lo que cualquier persona puede presentarse para sacar su lado más creativo y divertido.