Ayer por la noche arrancó motores Drag Race España después de varios meses de expectación, con una puesta en escena por todo lo alto y unas concursantes de lujo, que no tenía nada que envidiar a las ediciones de otros países.

Los looks de presentación de las drags fueron impresionantes y muy alabados en las redes sociales. Sin embargo, el verdadero desafío se encontraba en la pasarela, donde las aspirantes debían dar rienda suelta a su creatividad y su habilidad en la costura para impresionar al jurado y asegurar su estancia en el programa.

Después de ver el desfile, en el que las participantes tuvieron que crear sus propias galas bajo la estética de "mercadillo", quedó claro el gran talento de todas las concursantes, y finalmente fue Hugáceo Crujiente la drag ganadora del primer maxirreto con un look que no dejó a nadie indiferente.

Las tres mejores

Hugáceo Crujiente, la ganadora del maxirreto. ATRESPLAYER PREMIUM

Hugáceo Crujiente se alzó como la ganadora del primer maxirreto con un look "en el que coser no fue prioridad", como ella destacó en Instagram. El outfit de payaso llorón mezclado con Eduardo "Manosfregona" conquistó al jurado, y en concreto, a Ana Locking. "La sencillez del outfit y la complejidad del mismo; veo a un John Galliano para Margiela. Esa desestructuración impresionante que Margiela tiene, me encantan esos guantes que generan un movimiento muy surrealista que enlaza perfectamente con la pintura del vestido, con los lazos, un poco decimonónico con lo que has colgado del cinturón, los pendientes, tu maquillaje... Es completo", elogiaba la diseñadora.

Sagittaria en el primer maxirreto. ATRESPLAYER PREMIUM

Sagittaria quedó en el top 3 con un look futurista y toques de BDSM. Lo que más llamó la atención fue la microcintura que marcó en la pasarela y que nos recordó a los estilismos imposibles de Aquaria. Para el outfit, la concursante utilizó bolas y hula hoops con las que conquistó al jurado y al público.

Carmen Farala en el primer maxirreto. ATRESPLAYER PREMIUM

Para muchos, Carmen Farala fue la ganadora de la noche. La concursante confeccionó de cero un tres piezas de forma impecable con la funda de un colchón y los detalles con el tejido de una funda de almohada. Tanto el bustier como el chaleco los forró con una bolsa de plástico. Aunque no era tan camp como el resto de sus compañeras, su talento le puede valer un pase a Maestros de la costura.

Las que se salvaron

Inti en el primer maxirreto. ATRESPLAYER PREMIUM

Inti salió a la pasarela con un vestido hecho de corbatas y unas cortinas para la falda. Aunque el look tiene mucho potencial, la ejecución podría haber sido mejor, como ella misma ha demostrado en Instagram subiendo fotos de un remake del vestido.

Arantxa Castilla-La Mancha en el primer maxirreto. ATRESPLAYER PREMIUM

El conjunto de Arantxa Castilla-La Mancha fue simple, pero eficaz, añadiendo ese toque de camp a un conjunto de top y falda que solos no dicen gran cosa, pero que la concursante supo elevar y defender con una actitud positiva y juguetona.

Killer Queen en el primer maxirreto. ATRESPLAYER PREMIUM

Killer Queen sorprendió con un body plagado de flores al que le acompañaba una amplia y larga cola. La drag añadió al conjunto dos mangas globo que están en plena tendencia, lo que hizo de este conjunto camp algo muy deseable. Aunque la paleta de colores escogida no es la más acertada, Killer Queen llevó a la pasarela un look de 10.

Drag Vulcano en el maxirreto. ATRESPLAYER PREMIUM

Aunque Drag Vulcano fue una de las favoritas en la entrada, su look de mercadillo para la pasarela perdió un poco de fuerza. La canaria nos regaló un conjunto lleno de brillo plateado que combinó con una cabellera alienígena y unas botas imposibles.

Los peores 'looks'

The Macarena en el primer maxirreto. ATRESPLAYER PREMIUM

The Macarena fue la primera eliminada de Drag Race España, pero la artista se fue por todo lo alto. Aunque el look no convenció al jurado, el papel con un imperdible en la falda fue una falta que Jon Kortajarena no dejó pasar por alto, por lo que fue directamente al lipsync a muerte.

Dovima Nurmi en el primer maxirreto. ATRESPLAYER PREMIUM

Dovima Nurmi también apostó por la estética BDSM, sin embargo el diseño imposible del look no jugó en su favor, aunque después de su increíble entrada, se esperaba algo más. Finalmente, el conjunto no impresionó al jurado y compitió contra The Macarena en el lipsync a muerte, del que salió victoriosa.

Pupi Poisson en el primer maxirreto. ATRESPLAYER PREMIUM

Aunque quedó entre las últimas, Pupi Poisson logró escapar del lipsync a muerte gracias a su personalidad y encanto. No obstante su look no fue el favorito de los jueces y le valió un puesto entre las 3 peores.