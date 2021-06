Apostar por el municipalismo, afianzar la mayoría del 4-M... Estas son las líneas fijadas por Ayuso en la dirección del PP

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido este martes su primera reunión de la XII Legislatura como mandataria del Grupo Parlamentario Popular, donde ha trasladado a sus 64 diputados las líneas generales por las que se van a regir los próximos dos años: apostar por el municipalismo, seguir trabajando para ensanchar el espacio ideológico y por asentar y afianzar la amplia mayoría obtenida en las elecciones del pasado 4 de marzo.

En cuanto a los nombramientos, la 'popular' ha propuesto a Ana Camins, Paloma Adrados, Jaime De los Santos, Alicia Sánchez Camacho y Eduardo Raboso como senadores.

Estos se suman a los anunciados este lunes para la dirección del PP, que volverá a estar liderada por Alfonso Serrano, que revalida su cargo como portavoz. También ha propuesto como portavoces adjuntos a Pedro Muñoz Abrines y a Noelia Núñez; y como secretario general a José Enrique Núñez.

Por otro lado, Ayuso comunicó su propuesta como secretario de Comisiones Parlamentarias a José Virgilio Menéndez; secretaria de Municipios a Yolanda Estrada; y secretaria de Relaciones Institucionales a Almudena Negro.

En cuanto a la Mesa de la Asamblea, la propuesta para presidirla es Eugenia Carballedo, mientras que Jorge Rodrigo, José María Arribas y Francisco Galeote completan el listado de nombres propuestos para los otros tres cargos que le corresponde al PP como el partido con más escaños.

Durante el encuentro, previo al Pleno donde se constituirá la nueva Mesa de la Asamblea de Madrid, Ayuso ha asegurado que seguirán defendiéndose de los "ataques e injerencias" del Gobierno del presidente, Pedro Sánchez, que es "quien está haciendo oposición a Madrid".

Gabilondo como Defensor del Pueblo

Por otro lado, Ayuso ha manifestado que hace mucho tiempo que no habla con el que fue su rival político en las urnas, Ángel Gabilondo. La presidenta en funciones ha señalado que durante los comicios "estuvieron fríos porque lo convirtieron en una persona diferente y con otro traje".

Sin embargo, ha asegurado que no se puede tachar su profesionalidad durante estos años y que ella es partidaria de que pueda convertirse en el próximo Defensor del Pueblo. "Yo ya no tendría ningún inconveniente, si somos justos, no me parece un mal perfil, no es un mal candidato desde luego", ha sostenido.

Foto en Colón junto a Vox

Preguntado si se haría una foto junto a Vox, el próximo 13 de junio en la madrileña plaza de Colón, en la manifestación convocada contra los indultos a los condenados por el 'procés', la líder regional ha asegurado que ella "no tiene ningún problema" en hacerse una foto, pero que "no la voy a buscar".