'Spiriman' anuncia una recaída del cáncer: "Mi tumor ha despertado"

El famoso médico Jesús Candel, alias 'Spiriman', conocido por sus videos en redes sociales que han despertado aplausos y polémicas a lo largo de los años, ha publicado un vídeo en Facebook donde anuncia a sus seguidores que ha sufrido una recaída del cáncer que sufre.

"Mi tumor ha despertado. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga. Ánimo a familiares y despertar vuestra fuerza interior a todos los que afrontamos esta enfermedad. #cáncer. Es difícil hacerlo, pero no quedan más cojones", ha escrito en el vídeo de la red social, antes de dar paso a sus propias palabras.

"Tengo que deciros que se ha despertado mi tumor. Tengo unas lesiones óseas, lesiones en dos vértebras, en el esternón y la clavícula. La lesión de mi hígado ha crecido y tengo los ganglios inflamados. Puede pasar y ha pasado", dice sobre los resultados del TAC que le habían realizado.

"Tocan ahora pruebas, biopsias, a lo mejor nuevas quimios; yo ya he llorado lo que tenía que llorar", explica.

Con voz entrecortada por la emoción, asegura: "Todos los que estéis con problemillas, no merece la pena que os preocupéis, porque cuando tenéis el bicho aquí dentro es para siempre".

"La palabra cáncer es rara, pero yo lo estoy intentando afrontar de manera distinta, porque lleva mucha tristeza esta enfermedad en los familiares y las pérdidas, mucha gente que vas conociendo se muere", asegura sobre su enfermedad, un adenocarcinoma de pulmón que hace unos meses había desaparecido casi por milagro, aunque luego otro cáncer se le había extendido por el hígado.

Ahora, explica, le van a reubicar como médico en la nueva Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico. "Muchos de vosotros dais mucho ánimo, tranquilidad y paz y os lo agradezco, por eso quiero transmitírselo a esa gente e intento ayudarla. Yo estoy con ellos, tenemos que enseñarle a esta sociedad que lo complica tanto todo que no merece la pena, que se pueden hacer las cosas bien y vivir todos más tranquilos", dice en el vídeo antes de parar para tumbarse y meditar. "Estos dos últimos dos meses no lo he hecho".