El popular médico 'Spiriman', sobre su cáncer: "No me va a matar, yo voy a matar al cáncer"

El famoso médico Jesús Candel, alias 'Spiriman', conocido por sus videos en redes sociales que han despertado aplausos y polémicas a lo largo de los años, ha publicado un vídeo en Facebook donde comunicaba a sus seguidores un proyecto de fisioterapia oncológica que pretende poner en marcha, a la vez que ha actualizado acerca del estado del cáncer que padece.

El médico, que reconoce haber estado ingresado en la UCI por complicaciones en su enfermedad, dice tener "un cáncer de pulmón en estadio 4 inoperable con metástasis en todo el cuerpo", pese a que "algunos ni se lo creen".

"Desde el primer momento dije que el cáncer no me iba a matar, yo iba a matar al cáncer", ha dicho 'Spiriman'.

En el pasado, un mensaje sobre su "pelea" contra el cáncer colgado en internet donde decía que "el que se quiere curar de cáncer se cura y el que no, se muere", terminó con la suspensión de su cuenta de Twitter.

Además, en el vídeo el médico anunció que se encontraba en el Servicio Andaluz de Salud para poner en marcha un proyecto de fisioterapia para pacientes oncológicos en Granada.

"Me agarré a que el cáncer no va a poder conmigo y me agarre al ejercicio físico, porque hay suficiente evidencia científica para cogerlo como una de las armas fundamentales para superar a esta enfermedad", ha manifestado Candel.