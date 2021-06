Críticas a Ábalos por comparar a Oriol Junqueras con Nelson Mandela en pleno debate sobre los indultos

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, comparó la situación del líder independentista de ERC Oriol Junqueras con la de Nelson Mandela, líder sudafricano encarcelado contra el Apartheid, en una entrevista en TVE, en la que rechazó "estigmatizar" la posible presencia de Junqueras en la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán.

"Si estigmatizamos por las cuestiones de antecedentes penales en función de hechos de motivación política, lo cual no quiere decir que no sean relevantes penalmente, la Constitución no hubiera sido posible, la llegada de la democracia no hubiera sido posible, y Nelson Mandela, que estuvo en la cárcel mucho tiempo, por su estigma no podría haber participado después en la vida política", afirmó Ábalos.

La comparación ha traído cola en redes sociales, donde ha sido duramente criticada, entre otras por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. En su Twitter, Villacís subrayó el "matiz" de que, a diferencia de Mandela, "Junqueras defiende precisamente la segregación étnica, no la combate".

De trasfondo está la posible participación del presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la mesa de diálogo entre la Generalitat

Una semana después de la toma de posesión de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a retomar "lo más pronto posible" la mesa de diálogo sobre Cataluña, que se reunió una sola vez, en febrero de 2020, antes de quedar aparcada por la pandemia del coronavirus.

Aunque aún falta configurar la composición de la delegación catalana en esta mesa de diálogo, Vilalta ha reconocido que ERC desearía incluir en ella a Oriol Junqueras, uno de los nueve líderes independentistas presos que podrían beneficiarse de un indulto.

