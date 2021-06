El Gobierno se abre a que Junqueras esté en la mesa de negociación y defiende los indultos como gesto de "generosidad"

El Gobierno se abrió este martes a que Oriol Junqueras se siente en la mesa de negociación entre el Estado y la Generalitat, que se reunirá próximamente. Después de que este lunes la portavoz de ERC, Marta Villalta, expresara su deseo de que Junqueras esté presente en esa reunión, el Ejecutivo se mostró cauto y evitó descartarlo de forma expresa. Para que el líder republicano pueda asistir a la cita tendría que recibir antes el indulto, una medida que María Jesús Montero defendió este martes como gesto de "generosidad".

"El Estado de derecho no sólo manifiesta su fortaleza con su capacidad de aplicar sanciones o ejerciendo la fuerza. También lo hace desde la generosidad", comentó Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también vaticinó "tajantemente" que no habrá banderas del PSOE en la manifestación contra los indultos convocada para el próximo 13 de junio, "salvo que alguien de derechas la porte para hacer la broma".

La portavoz, además, criticó a PP, Cs y Vox, que coincidirán en ese acto: "Se van a sumar a una foto que creía que habría quedado para la historia. Me parecía poco pensable que PP, Cs y Vox protagonizaran juntos una manifestación", comentó al respecto, al tiempo que opinó que esa "unión" de los tres partidos "no tiene ningún beneficio para el conjunto de los ciudadanos" y advirtió de que "no todo vale en política2 y que "no todo se puede politizar".

Defensa de los indultos

Montero, por lo demás, siguió allanando el terreno hacia la concesión de los indultos. Elogió la "audacia" y la "valentía" de Sánchez y sostuvo que "el presidente no se esconde detrás ni debajo de nada, como hacían otros presidentes", en referencia a Rajoy, sino que está dispuesto a afrontar la "responsabilidad contemporánea de abordar una situación que heredamos". "Tenemos que arreglar cuestiones que no fueron evitadas por los gobiernos de la derecha. No es solución taparse la cara como los monos de Gibraltar y pensar que no ocurre nada", insistió.

En cuanto al posible coste político de la medida, replicó que "el coste de no ejercerla es muy superior al coste de ejercerla" y pronosticó que una "gran parte" de militantes socialistas y de ciudadanos "tiene que comprender que la situación de Cataluña necesita una respuesta" ante la que "el Gobierno no va escatimar esfuerzos" para restablecer la "convivencia" y lograr el "reencuentro entre Cataluña y España", que es una "prioridad absoluta".

Mesa de negociación

El otro asunto pendiente es la reunión de la mesa de negociación entre el Gobierno central y Govern catalán, un foro que forma parte del acuerdo de investidura que Sánchez cerró con ERC y que sólo se ha reunido una vez, en febrero de 2020. Ahora, el Ejecutivo quiere recuperarla después de la reunión que mantendrán el presidente del Gobierno y Pere Aragonés, y no descarta que Oriol Junqueras pueda formar parte de la delegación catalana, como quiere ERC.

En este sentido, Montero contestó en un primer momento que "no se ha planteado la presencia de quien no ostenta responsabilidades de Gobierno", pero dado que eso ya ha sucedido en el pasado, como le recordaron los periodistas, evitó descartar esa posibilidad: "Habrá que ver", replicó la portavoz, quien concedió que son los gobiernos "quienes designan a quienes participan" por lo que "anticipar o adelantar presencias" es "prematuro y especulativo".

"El Gobierno se va a sentar con el Gobierno de Cataluña. Es una mesa de dos gobiernos y sería especulativo hacer posicionamientos respecto a quiénes pueden participar de esa mesa. A lo largo de las próximas semanas las delegaciones trasladarán cuáles son los nombres que la compondrán", dijo Montero, que de esta forma dejó la pelota en el lado catalán.

No habrá indulto para Puigdemont por ahora

Para que Junqueras –sobre el que pesa una pena de 13 años de cárcel– pudiera sentarse en la mesa, tendría que recibir antes el indulto, una medida que el Gobierno no contempla por ahora en el caso del expresident Carles Puigdemont. A juicio del Ejecutivo, "no es de recibo que una persona se haya escapado" de la acción de la Justicia española, por lo que en primer término "tiene que ser juzgado".

"Permanecemos en esa convicción de que ojalá pueda producirse la extradición para juzgarlo con todas las garantías", apuntó Montero, quien no obstante añadió el matiz de que el juicio sería "el primer paso" para que "las cuestiones puedan ir por un camino" de "reencuentro y convivencia".