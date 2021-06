Ana Pastor anima a los escolares a comprobar siempre la información que reciben por redes sociales

En el encuentro, dirigido al alumnado del proyecto, la fundadora de la plataforma Newtral ha recomendado dudar de la información que se recibe y verificarla antes de compartirla. "La mejor manera de combatir las mentiras es la información", ha comentado en su charla con los estudiantes malagueños que le han preguntado sobre su trayectoria profesional.

Pastor ha reconocido que en el periodismo existen presiones por lo que "hay que marcar el territorio y sentirse libre para trabajar". En este sentido, ha subrayado que la libertad "es una conquista" y que lo más importante en una entrevista es sacar la verdad de un personaje porque su responsabilidad es no defraudar a la audiencia.

También ha hablado con el alumnado sobre la ética periodística, "mis valores son muy importantes para mí, si no me siento bien en un sitio, me voy", y sobre Newtral, ha dicho, "mi mejor talento es encontrar talentos, no soy nadie sin la gente con la que trabajo".

La tercera edición de 'La Prensa en mi Mochila' se inauguró en el mes de octubre con la directora de Hora 25 de la Cadena SER, Pepa Bueno. Desde entonces el proyecto ha contado con la participación de numerosas figuras relevantes en los medios de comunicación como ha destacado la presidenta de la APM, Elena Blanco Castilla, durante el encuentro, según han informado desde la APM en un comunicado.

Por 'La Prensa en mi Mochila' han pasado el director y presentador de La Linterna de COPE, Ángel Expósito; el periodista Roberto Arce; el director y presentador del programa 'Salud al día', de Canal Sur TV, Roberto Sánchez Benítez; la presidenta de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, María Casado; los humoristas gráficos Idígoras y Pachi, y el responsable del Área de Cultura de los Servicios Informativos de RTVE, Carlos del Amor. Con la periodista Ana Pastor se cierra el ciclo de encuentros. Los talleres formativos impartidos por periodistas en los centros educativos concluirán la próxima semana.

PROYECTO

'La Prensa en mi Mochila' es un proyecto de alfabetización mediática de la Asociación de la Prensa de Málaga para acercar los medios de comunicación a los alumnos de Primaria y Secundaria de la provincia a través de talleres que imparten periodistas durante todo el curso escolar 2020/2021. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Fundación "la Caixa" y la Diputación de Málaga, a través de su Área de Educación, Juventud y Deporte y el patrocinio de CaixaBank.

También colaboran los diarios SUR, Málaga Hoy, La Opinión de Málaga, El Noticiero y Viva Málaga que aportan material para trabajar en las aulas.

El programa se desarrolla en 40 centros escolares en su mayoría ubicados en zonas necesitadas de transformación social. En torno a unas 2.000 personas, entre alumnado, docentes y familias, se han beneficiado en este curso del proyecto, ya que no solo se imparten clases con los escolares del último curso de Primaria y del segundo ciclo de Secundaria, sino que también se pretende involucrar al profesorado y a las familias con charlas formativas, de manera que toda la comunidad educativa forme parte de esta iniciativa que apuesta por la alfabetización mediática.