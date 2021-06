Ribó descarta totalment la celebració de la Nit de Sant Joan en les platges: "No em pareix raonable"

"No em pareix raonable en aquesta situació que l'Ajuntament faça una proposta d'aquest tipus. Ens hem plantejat fer les Falles d'una manera articulada però per a la Nit de Sant Joan ens pareix que és millor dissuadir-nos d'això i deixar-ho per a un any en el qual els riscos siguen nuls", ha exposat el responsable municipal.

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera preguntat després de presentar al costat de la vicepresidenta del Govern valencià i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, el 'Pla Convivint a la ciutat de València', preguntat per si l'Ajuntament descarta per complet la celebració de la nit de Sant Joan en les platges de la ciutat.

"Pensem que en una situació com la qual estem no és bo que llancem a la gent perquè s'ajunte", ha insistit l'alcalde, que ha recordat que "en els anys abans de la Covid-19 es van ajuntar" en les costes de la capital valenciana "més de 100.000 persones" per a eixa commemoració.

Joan Ribó ha comentat que encara que s'està "millorant" perquè la incidència de la pandèmia és menor, "les dades dels últims dies" indiquen que els casos "estan pujant". "Molt poc perquè hi ha un percentatge de vacunació ja important, però segueixen pujant i no volem col·laborar, en absolut, a generar una situació de múltiples contactes que puga tindre efectes negatius", ha manifestat.

"Per tant, descartem totalment la celebració en les platges de València de la Nit de Sant Joan", ha agregat el primer edil. Després d'açò, ha ressaltat que des de l'administració municipal no es facilitarà, com en altres ocasions, llenya per a fer les fogueres ni es reforçarà el servici de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) per a acostar la gent a les platges i ha assegurat que "els servicis de policia faran els controls corresponents perquè no es facen festes d'aquest tipus".

"XIFRES RAONABLES"

D'altra banda, preguntat per les crítiques que el grup municipal de Cs ha fet per considerar que les platges del sud de la ciutat compten amb menys servici de socorrisme i d'atenció al bany", l'alcalde ha asseverat que "el servici de salvament està en aquests moments funcionant amb unes xifres raonables". "No veiem en aquests moments motius seriosos per a fer aquesta ampliació", ha afirmat Joan Ribó.