Juan Roig felicita al Vila-real per l'Europa League i es mostra "sorprés" perquè no fóra "quasi ningú de l'Estat"

El president de Mercadona, Juan Roig, ha felicitat al màxim responsable del Vila-real, el seu germà Fernando, per la consecució del títol de l'Europa League. Es tracta, ha remarcat d'un "gran honor per a tots els espanyols", per als ciutadans de la Comunitat Valenciana i per a Vila-real, ha asseverat, al mateix temps que s'ha mostrat "sorprés" que "de l'Estat espanyol no va ser quasi ningú" al partit.