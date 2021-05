El pasaporte covid, que permitirá viajar a los ciudadanos de la Unión Europea, entrará en vigor a partir de julio. Se trata de un código QR personal con los datos de vacunación de cada ciudadano. En España será expedido, de manera completamente gratuita, por las Comunidades Autónomas.

Aunque el pasaporte covid permite viajar, no será la única vía para hacerlo. Quienes no dispongan de este certificado podrán desplazarse durante el verano, pero para ello tendrán que hacerse una PCR en los días previos a su viaje. No obstante, la Eurocámara no ha conseguido establecer la gratuidad de los test de diagnóstico de coronavirus, uno de los requisitos que se exigirá a aquellos pasajeros que no hayan sido vacunados.

Además, viajar con el pasaporte covid reduce significativamente las esperas en aeropuertos respecto a quienes deban mostrar su test. Otra ventaja del certificado es que puede llevarse tanto en dispositivos digitales como impreso en papel, al igual que los códigos QR habituales.