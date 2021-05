Felipe González, en 'El hormiguero': "En estas condiciones, no les daría el indulto a los condenados del 'procés'"

El expresidente del Gobierno Felipe González visitó este miércoles El hormiguero para repasar la actualidad política junto a Pablo Motos. En su primera visita al programa de Antena 3, el presentador le recibió exclamando: "Hoy viene a divertirse el hombre que modernizó España".

El 4 de mayo se cumplieron los 25 años que dejó la presidencia del Gobierno y Motos le preguntó: "¿Cómo fue el día después?". González le respondió que "me sentí liberado. Hasta yo estaba harto de mí mismo".

También comentaron el tema del día, la concesión del indulto a los condenados del procés: "¿Eres partidario a los indultos que impuso el Tribunal Supremo por unanimidad?", le preguntó el presentador. El invitado le contestó señalando que le iba a decir "lo que opino, no lo que haría yo".

"En estas condiciones, no les daría el indulto. La Ley del indulto es del siglo XIX habla del arrepentimiento, pero es una palabra anticuada dentro de nuestra cultura judeo cristiana, si quieres que te perdonen los pecados te tienes que arrepentir", señaló González.

Y añadió que "no me refiero a eso: Usted vive en una democracia bastante madura y que tiene una Constitución no militante, por tanto, no declara enemigos, aunque haya gente que esté en contra de ella, de uno u otro signo".

"Permite ideologías, incluso, en contra de la propia Constitución, pero lo que no admite es que alguien, unitariamente, rompa las reglas del juego. Si la quieren romper a la fuerza no tienen derecho", comentó el expresidente.

También señaló que "la última razón puede ser la justicia, pero no la primera. Esa manía que hay en España de meterse debajo de las togas, esa judiliciación de la política, es un desastre".