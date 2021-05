Beatriz Trapote comparte una foto junto a Víctor Janeiro y sus hijos: "¡Nuestra primera foto de familia numerosa!"

Beatriz Trapote y Víctor Janeiro fueron padres por tercera vez en marzo de este año. A los dos niños que ya tenían, Víctor y Oliver, se une ahora Brenda, su primera hija, a la que esperaban con muchas ganas.

Beatriz no muestra reparos a la hora de compartir imágenes de sus hijos en sus redes sociales, lo que no había publicado nunca es una foto de la familia completa. La llegada de Brenda les ha convertido en familia numerosa, como así ha hecho constar la periodista en la descripción de la imagen.

"¡Nuestra primera foto de familia numerosa!", reza el pie de la instantánea que ha subido a su perfil de Instagram. En ella se ve a los dos niños pequeños al fondo, después a Trapote que delante tiene el carrito de bebé de Brenda y en primer plano a Víctor Janeiro que hace un selfi con su teléfono móvil.

En sus historias de Instagram, la periodista y exparticipante de Supervivientes, habló de su experiencia ahora que es madre de tres. "La realidad es la realidad. Es duro. Una no tiene tiempo ni de peinarse ni de mirarse al espejo. He notado mucho el cambio de dos a tres hijos", confesaba.

Sin embargo, también reconoce la parte buena de tener ahora a Brenda en su vida: "Hay veces que acuesto a Brenda en la cunita y me quedo mirándola. No me canso. Me quedaría horas mirándola, sobre todo cuando duerme. A veces no me creo que sea una realidad y me tengo que pellizcar".

A pesar del cansancio y del esfuerzo, que se suman a la recuperación posparto de Beatriz, cuentan con la inestimable ayuda de sus padres y de su suegra, Carmen Bazán. "Es muy bonito que los abuelos participen en la crianza de los niños", comentaba.