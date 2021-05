Los análisis de ADN le dan la razón a los jeroglíficos de las tumbas egipcias sobre el verdadero origen de la sandía

Un exhaustivo análisis de ADN de plantas cultivadas en invernadero que representan todas las especies y cientos de variedades de sandía, ha situado el origen de esta fruta en cultivos silvestres en el noreste de África. El estudio corrige un error de 90 años que agrupaba las sandías en la misma categoría que el melón cidra sudafricano.

En cambio, la nueva investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences encontró que una forma sudanesa con pulpa blanquecina no amarga, conocida como melón Kordofan (C. lanatus), es el pariente más cercano de las sandías domesticadas.

Dibujos en tumbas egipcias

La investigación genética es consistente con pinturas de tumbas egipcias recientemente interpretadas que sugieren que la sandía pudo haber sido consumida en el valle del Nilo como postre hace más de 4.000 años.

"Basándonos en el ADN, encontramos que las sandías como las conocemos hoy, con pulpa dulce, a menudo roja que se puede comer cruda, eran genéticamente más cercanas a las formas silvestres de África occidental y noreste de África", dijo en un comunicado Susanne S. Renner, profesora honoraria de biología en artes y ciencias en la Universidad de Washington.

Renner es una bióloga evolutiva que se unió recientemente a la Universidad de Washington después de 17 años trabajando como profesora en la Universidad Ludwig Maximilian en Munich, Alemania, donde también se desempeñó como directora del Jardín Botánico de Múnich y del herbario de Munich.

Su laboratorio se ha centrado durante mucho tiempo en melones y pepinos, pero durante los últimos 10 años se ha dedicado a las sandías y las calabazas amargas.

Sandías más resistentes

La información genética publicada en el nuevo estudio, completada con colegas del Departamento de Agricultura de EE UU. En Ithaca, Nueva York; el Real Jardín Botánico de Kew en Londres; y la Universidad de Sheffield, podría ser útil para desarrollar un cultivo de sandía más resistente a las enfermedades, dijo Renner.

"La sandía de hoy proviene de un grupo genético muy pequeño y es altamente susceptible a enfermedades y plagas de insectos, incluidos varios mohos, otros hongos, virus y nematodos [gusanos]", dijo Renner. "Hasta ahora, encontramos variaciones en tres genes de resistencia a enfermedades entre el melón Kordofan y la sandía domesticada. Los criadores podrían usar estos y otros conocimientos del genoma".

Pero algunas de las mejores conclusiones de este estudio, dijo Renner, están relacionadas con la movilidad de las personas y sus conexiones culturales.

"Fueron las pinturas de las tumbas egipcias las que me convencieron de que los egipcios estaban comiendo pulpa de sandía fría", dijo Renner. "De lo contrario, ¿por qué colocar esas frutas enormes en bandejas planas junto a las uvas y otras frutas dulces?"

"Los melones, pepinos y sandías se domesticaron varias veces" a lo largo de la historia de la humanidad, dijo. "Pero colocar estas domesticaciones en el espacio y el nombre es mucho más difícil de lo que pensaba hace 10 o 15 años. El ADN de semillas antiguas ya está comenzando a ayudar".